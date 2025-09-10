El Gobierno sigue adelante con la final de la Vuelta a España en Madrid y carga contra los políticos que «calientan» los disturbios

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que sigue adelante la celebración de la etapa última de la Vuelta a España, el próximo domingo, en la capital de España. Lo ha hecho en un vídeo institucional, sin preguntas de los medios de comunicación, enviado a la prensa hace unos minutos.

En la declaración, comienza Martín arremetiendo contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a quien acusa de utilizar el «término nostálgico de represión, a diferencia de seguridad», comparándolo implícitamente con el franquismo. «Vamos a trabajar para compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva con el derecho legítimo de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan», ha añadido.

A renglón seguido, ha aprovechado el político socialista para acusar a los políticos que son críticos con el Gobierno central de caldear la situación: «Algunos andan preocupados por la supuesta imagen que está dando España al mundo; creo que deberían revisar esas afirmaciones y se conscientes del liderazgo de España en la condena al genocidio palestino».

El delegado ha aprovechado para arremeter contra los partidos de fuera de su espectro ideológico: «Pido responsabilidad a los responsables políticos, porque pareciera que hay algunos de ellos que están más interesados en calentar el ambiente y se puedan propiciar situaciones que se puedan utilizar para manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos que están ejerciendo en todo nuestro país«.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha enviado una carta al delegado del Gobierno para reclamar un refuerzo de efectivos y exigir a Interior que garantice la seguridad a deportistas y ciudadanos en las dos etapas que transcurrirán por la región.

El consejero y portavoz del Gobierno de Ayuso recuerda en la misiva los «graves incidentes provocados por manifestantes antiisraelíes que han puesto en peligro la seguridad e integridad física de los ciclistas y espectadores que disfrutaban del evento deportivo», además «de quebrantar la excelente imagen que nuestro país proyecta a través de la Vuelta a España».

Por eso, se dirige al delegado del Gobierno para solicitarle un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las dos etapas que van a transcurrir por la Comunidad de Madrid.

«Desde la Comunidad de Madrid esperamos que atiendas esta petición, y que desde la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior se pongan los medios necesarios para garantizar la seguridad de estas etapas, tanto para los deportistas como para los ciudadanos que se acercarán a disfrutar de uno de los eventos deportivos que más prestigio tiene tanto a nivel nacional como internacional», subraya el consejero del Gobierno de Ayuso.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al delegado del Gobierno «que no titubee» y dé una «respuesta firme y contundente» con todo aquel que busque reventar el domingo la etapa final de Vuelta Ciclista a España, después de ofrecer a la Delegación la aportación de medios adicionales que fuese necesaria para garantizar la seguridad de la etapa.

«La etapa se debe celebrar y se debe celebrar en condiciones de normalidad», ha asegurado el alcalde. «Quien quiera protestar lo puede hacer de manera pacífica. Quien quiera protestar de forma violenta y reventar tiene que tener una respuesta firme y contundente», ha remarcado.