Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno de Ayuso denunciará a los falsos menas, con 48 confirmados y centenares de sospechas desde 2024

Denuncia la inacción del Ejecutivo ante la solicitud para el retorno de 66 menores desde el pasado marzo

Castilla-La Mancha deriva a Madrid dos de cada tres abortos

Menas del centro de primera acogida de Hortaleza
Menas del centro de primera acogida de Hortaleza Ignacio gil
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Ayuso ha dicho «basta» ante el colapso que sufren los centros de menores extranjeros no acompañados (menas) y ha lanzado un nuevo aviso ante la «grave crisis migratoria en la que España lleva atrapada más de dos años», algo ... que atribuye a la «absoluta inacción» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En esta situación de emergencia, ayer puso el foco en los falsos menas, los jóvenes adultos que se hacen pasar por menores de edad para entrar en España y ser acogidos en uno de los centros. Ante esa estafa, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, anunció que la Comunidad de Madrid los denunciará ante la Policía y la Fiscalía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app