El Gobierno de Ayuso acusa al Ministerio de «apropiarse» de 318 viviendas del Plan Vive regional en Navalcarnero

Una campaña ministerial muestra la construcción de los pisos sin citar a la Comunidad de Madrid

Ayuso activa un plan de choque por la vivienda para construir más de 15.000 hogares a precio asequible

Imagen de la campaña del Ministerio sobre las viviendas de Navalcanero del Plan Vive,, de la Comunidad de Madrid
Mariano Calleja

Madrid

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha este miércoles una campaña que ha dejado estupefacto al Gobierno de Ayuso. «Continúan las obras para construir 318 viviendas asequibles en Navalcarnero, que se suman a los miles de hogares que está impulsando el Gobierno», ... asegura ufano el Ministerio en su campaña. Pero le ha faltado añadir un 'pequeño detalle': las viviendas de Navalcarnero forman parte del Plan Vive que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, y no el Gobierno de Sánchez.

