El Gobierno de Ayuso acusa al Ministerio de «apropiarse» de 318 viviendas del Plan Vive regional en Navalcarnero

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha este miércoles una campaña que ha dejado estupefacto al Gobierno de Ayuso. «Continúan las obras para construir 318 viviendas asequibles en Navalcarnero, que se suman a los miles de hogares que está impulsando el Gobierno», ... asegura ufano el Ministerio en su campaña. Pero le ha faltado añadir un 'pequeño detalle': las viviendas de Navalcarnero forman parte del Plan Vive que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, y no el Gobierno de Sánchez.

Es cierto que esa construcción cuenta con un 24 por ciento de fondos europeos, no del Gobierno de Sánchez en cualquier caso, pero el resto corresponde a la Comunidad de Madrid. En el Ejecutivo de Ayuso comparten que hay que informar de los fondos europeos, porque lo dice la ley, pero sin ocultar que la obra forma parte de un plan regional de la Comunidad.

En el vídeo de la campaña publicado por el Ministerio de Vivienda se observan, durante 30 segundos, las obras de las «318 viviendas para el alquiler asequible» en Navalcarnero. Las imágenes de la construcción, bastante avanzada, acaban con estas palabras a toda pantalla: «Más #sistemaPúblicoVivienda». Y firmado: Gobierno de España y Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En el texto que acompaña al vídeo, publicado por el Ministerio, se lee: «13 viviendas para personas de movilidad reducida, amplias zonas verdes y comunes, 333 plazas de aparcamiento y 318 trasteros». No hay ni una sola mención a la Comunidad de Madrid ni mucho menos al Plan Vive.

Ante este hecho, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que la Comunidad de Madrid ha hecho un requerimiento formal al Ministerio de Vivienda para que retire o promocione de otra forma una campaña en redes sociales en la que se «apropian» de pisos del Plan Vive regional en Navalcarnero.

El consejero ha explicado que los nuevos pisos están financiados con más de un 20% por ciento de fondos europeos, pero el resto de gestión y financiación pertenecen a la Comunidad de Madrid y en la campaña no hay «ningún logotipo» que lo indique.

«Estas son 318 viviendas asequibles que estamos construyendo en el marco del Plan Vive en Navalcarnero. Aquí, como ustedes podrán ver, prácticamente la administración que supone que está levantando estas viviendas es el Gobierno de Madrid», ha lamentado el consejero.

El Gobierno de Ayuso quiere que el Ministerio informe de que esa viviendas se están construyendo «gracias al esfuerzo de la Comunidad de Madrid» dentro del Plan Vive, y ha advertido de que de que realizarán «los requerimientos judiciales oportunos en defensa de los intereses de esta Administración y de todos y cada uno de los madrileños».