Lleno total en la Machado de Salesas en la presentación del nuevo libro/dietario/confesiones/comentarios de Milena Busquets, que eligió la compañía de Javier Aznar para hablar de su libro, 'La dulce existencia' (Anagrama 2025). Últimamente pienso que las conversaciones entre los dos ... se están convirtiendo en un género literario en sí mismo porque hablan mucho y bien y parece que lo que cuentan estuviera escrito en un libro de Milena. Muchas lectoras que piensan como la autora se congregaron en la librería porque Milena tiene algo que gusta mucho a la gente: una mezcla entre naturalidad y desenfado con palabras precisas y pocos complejos, como la máxima expresión de la normalidad que no tiene vergüenzas, pero sí muchas dudas que escribe y comparte y que los demás hacen propias. Milena es una Uma Thurman con más estilo y más morro, y mejora horrores cuando abre la boca y dice esas cosas que muchos piensan pero que aborrecen reconocer. Leerla es un paseo agradable que llena el tiempo de forma entretenida y sin pretensiones.

El Lhardy celebró una de esas cenas/fiestas en las que un montón de gente guapa cena gratis y sube fotos. No es fácil alcanzar ese estatus en el que no solo tienes miles de seguidores en tus redes sociales, sino que además cumples con esa aura de niño/a guapo/a que, aunque no digas nada interesante, te invitan para que postees la cena. Esa tribu me tiene enloquecido. No importa que el martes celebres una marca de cremas de cutis, el miércoles el último modelo de coche híbrido o el jueves acudas a la presentación del salón de belleza que quita el hipo en Marbella y acaba de abrir en Velázquez: la tribu es la misma siempre y no se pertenece a ella hasta que acudes a tres actos distintos una semana sin decir nada que merezca la pena. Eso es el éxito, amigos. En el mítico restaurante del cocido y el suflé, se dieron cita algunos de los máximos exponentes de la tribu para celebrar a Pescaderías Coruñesas, alma del pescado fresco en la capital y quienes están renovando la alta gastronomía de costa o alta mar, con restaurantes como Desde 1911 o el propio Lhardy.

Tocaba la británica Dua Lipa, dos llenazos el 11 y el 12 mientras entonaba temas de Enrique Iglesias o Manu Chao para demostrar que adora España y a muchos españoles. Entre sus amigos especiales que no se perdieron el concierto estaba Pedro Almodóvar, que siempre que se viste con alguna prenda rosa adquiere un inquietante aspecto a nube de gominola, una chuchería manchega que acompañó a tomarse unos buenos cócteles a la diva al bar Chin-chin, de Enrique López Lavigne, en la calle Andrés Borrego de Madrid. Es curioso que Madrid está resucitando ciertos locales donde los grandes artistas mundiales se desmelenan a golpe de sorbo. Pero que la cantante británica con más pegada mundial lo pase pipa en la Villa es todo un indicativo de que Madrid está de moda.

En la pradera de San Isidro se juntaron ayer todo tipo de chulapos/as para celebrar al patrón y de paso tomarse unas buenas rosquillas o el bocata de calamares. En el desfile de Colón izaron la bandera de España y hubo un medio desfile militar que no pareció alarmar al gobierno de Sánchez tanto como el que organizaba Ayuso en el dos de mayo. Ha quedado demostrado que el empecinamiento que demostraron para no permitir el desfile de Sol era una pataleta más de un presidente que odia a Ayuso tanto como 'la tribu' odia pagar la cuenta de la cena. Iremos en este mentidero desvelando las identidades de esta gente tan guapa que acumula millones de seguidores que aspiran algún día a cenar gratis como ellos.

Uno es Enrique Solís, que tiene el mérito de vestir elegante y estar siempre muy delgado y estilizado. Es un sevillano que invierte en edificios y hace hoteles, también diseña ropa y es uno de los hombres guapérrimos más codiciado para invitar a cualquier evento. Encima, por si fuera poco, es hijastro del gran Curro Romero, así que si mezclan bien el coctel tendrán como resultado a un tipo al que invitar a cosas. De todos los personajes de 'la tribu', Enrique Solís está siempre en todas partes y por algo será.

Seguiremos con el ojo puesto en 'la tribu' y, sobre todo, en lo que ocurre en este Madrid cuando el sol se acuesta.