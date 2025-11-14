Suscribete a
De Los Javis a Rosalía: santos, santas, rupturas y cuchillos

Cenas, convites, palacios y marcas siguen dando la lata cada semana para hacer de la costumbre algo aburrido

De joyas y clases sociales

avier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, en una foto de archivo
Gato Magerit

Parece que el mundo Insta está de luto porque Los Javis dejan de ser pareja. Es paradójico que todo esto suceda al son de una Rosalía que parece devota de unas tradiciones que los viejos pensaban extintas. Que los jóvenes han recuperado lo que ... han perdido los mayores es una obviedad: se hacen más conservadores o más extremistas, pero lo que no contaba el personal es que cuando ya alcanzas el éxito, la cúpula de lo que está de moda, se puede ser cualquier cosa. No importa lo que piensen los demás, al contrario, que se vayan preparando las iglesias y a los que les molesta, porque lo que toca la catalana se convierte en devoción y en este caso, le ha tocado a Dios ser el beneficiario. Yemas de Lux, ha sido el último ejemplo de este fervor católico. Son las monjas de Santa teresa las que han decidido honrar a Rosalía con este nuevo viejo dulce que han modernizado con un chorrito de vino de Sauvignon Blanc, en obvia alusión al tema del disco Lux.

