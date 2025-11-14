Parece que el mundo Insta está de luto porque Los Javis dejan de ser pareja. Es paradójico que todo esto suceda al son de una Rosalía que parece devota de unas tradiciones que los viejos pensaban extintas. Que los jóvenes han recuperado lo que ... han perdido los mayores es una obviedad: se hacen más conservadores o más extremistas, pero lo que no contaba el personal es que cuando ya alcanzas el éxito, la cúpula de lo que está de moda, se puede ser cualquier cosa. No importa lo que piensen los demás, al contrario, que se vayan preparando las iglesias y a los que les molesta, porque lo que toca la catalana se convierte en devoción y en este caso, le ha tocado a Dios ser el beneficiario. Yemas de Lux, ha sido el último ejemplo de este fervor católico. Son las monjas de Santa teresa las que han decidido honrar a Rosalía con este nuevo viejo dulce que han modernizado con un chorrito de vino de Sauvignon Blanc, en obvia alusión al tema del disco Lux.

Este mentidero no puede dejar de mirar la otra gran ruptura que estamos viviendo en directo: Andy y Lucas. Después de pasarme veinte años sin saber cuál era Andy y cuál Lucas, he conseguido identificarlos gracias a las burradas que se están dedicando en estos últimos días. Uno dice que lo de la napia es mentira, vaya usted a saber por qué; el otro, mientras, le dice que es un vago, un jeta, un petardo y que no ha podido componer una canción en su vida. Con esta ruptura se rompe también una parte del país, aquella que bailaba al son de «tanto la quería» y que ha demostrado que al final no la quiso tanto.

Cuando se mezclan los temas de dineros la cosa estalla más pronto que tarde. Al parecer uno facturaba todo desde una Sociedad que el otro tuvo pero que cerró. Uno invirtió en ladrillo y el otro en abrigos de visón, uno prestaba pasta y el otro la gastaba, uno era flaco y el otro era gordo y ahora resulta que los dos son gordos pero flacos en cariño y respeto. Seguiremos este thriller en directo que vendrá acompañado de pelis, docus, demandas y sentencias.

La otra pareja que se separa ha puesto en el puño a los corazones de todos esos que son hoy «la espuma de la vida». Los aclamados productores que estaban rodando hasta hace bien poco con Glenn Close y que hicieron volver a Pedro Almodóvar del retiro dorado en el que vive desde hace decenios, han dicho hasta aquí. No me quiero ni imaginar las lágrimas que debe estar derramando el manchego si lloró cuando Sánchez le tomaba el pelo. Imaginen ahora, debe ser todo un baño salado de pena, una pecera de dolor, una acequia de la tristeza.

Los Javis han asegurado que seguirán trabajando juntos, pero uno no puede dejar de pensar en Andy y Lucas y lo cerca que está que acaben a gorrazos si mezclan heridas con dinero. Suerte chicos que en este Madrid caéis mejor que bien. Ya se dice por algunos mentideros que hay terceras personas. Pues claro que las hay. Que se lo digan a Rosalía que ha elegido a Dios.

Cenas, convites, palacios y marcas siguen dando la lata cada semana para hacer de la costumbre algo aburrido. No puedo comprender que no se cansen de verse en los mismos sitios, de hablar de las mismas cosas, de comer en semejantes lugares, mientras alguien les vende la moto. Este mercado de consumismo desaforado está llegando al límite de sus costuras. Tiempo al tiempo y verán que no sólo rompen con los famosos, sino que los clientes que se creen los atardeceres de Insta terminarán saturados de tanto producto nuevo que comprar.

No hay nada que no tenga precio. Y lo peor de todo es que, cuando la guerra comience y los feos se revolucionen, pedirán la sangre de los famosos en copas de cristal de Sèvres. Hasta que llegue ese momento, seguiremos estirándonos con cremas de mentira, con perfumes de tienda moderna y con una agenda llena de eventos que terminan en nada. Pocas cosas más efímeras que este tiempo que nos ha tocado vivir.