Estos días Madrid despega en un sinfín de planes que obliga a las personas a hacer dobletes y tripletes para estar en todo. Lo que más le gusta al personal es estar sin saber en dónde, como si eso de asistir a algo fuera ... más una excusa que un motivo de interés. Un conocido gastrónomo, por ejemplo, fue el pionero en ir a tres comidas a la vez, tomándose un entrante en un sitio, el primer plato en otro y el postre en un tercero. Tenía más mérito su chófer, pero el tipo hacía este itinerario en comidas y cenas, visitando seis restaurantes al día. Para que luego digan que la gente no trabaja. Y lo sigue haciendo, oigan. ¿De quién se trata? Sí, de ese.

Están abriendo en la ciudad nuevos bares que buscan contentar a todos los gustos, muy en especial a las personas que se piensan especiales por el mero hecho de ser convocados a cosas. De este modo, los nuevos conceptos pretenden aunar originalidad, exclusividad y, sobre todo, temática. Algunos hoteles, por ejemplo, han construido boleras en el sótano para tomarse la copa haciendo strikes; otros, se dedican a poner mesas de juego y ruleta copiando lo que hacen en algunos bares del Upper neoyorquino, como es el caso del nuevo Gabos, que reunió anoche a un nutrido grupo de guapes para gastarse los cuartos en la ruleta. Estos clubes, con bóvedas de ladrillo y paisaje subterráneo, siempre han sido un filón en Madrid. Solo recordar el desaparecido Clandestino de la calle Barquillo o, más recientemente, lugares como Argo o el Matador.

Madrid quiere distinguirse de Madrid, por eso aparecen estos bares que sirven bebidas excelentes y que garantizan la privacidad que todos los que pagan cuotas precisan. A mi me gustaban más los de ayer, desde El Palermo de Sandra y Fofó, hoy de Carolina, al Jazz club de la calle Dr. Cortezo, donde en alguna mesa te encontrabas con auténticos lobos de la noche madrileña y no con lobeznos de las redes sociales como ocurre ahora. Pero claro, los puretas se hicieron mayores y ahora los puristas beben agua con gas porque mañana tienen que ir al gimnasio. Hemos perdido toda educación.

Si tuviera que recomendar un hilo de bares, empezaría con Chinchin, The Dash, Trafalgar, Batón Rouge, Candela, Cock, De Diego, Palermo, 1862 Dry bar, Salmón Gurú…; tienen de sobra para elegir. No hace falta que paguen cuotas ni que sean socios. Dejemos la endogamia para quienes son demasiado importantes. Ustedes y yo no lo somos. Y ni tan mal. De hecho, es más que recomendable que copien al gastrónomo de siempre y tengan un chófer que pueda llevarlos de uno a otro sin pedir perdón. No está la cosa para excesos ni soplos policiales.

El problema de los bares comenzó cuando prohibieron fumar. Terminará cuando instalen máquinas de gimnasio, que auguro no falta mucho. Después, todo volverá a ser como antes, quiero decir: repetiremos el ciclo que nos ha traído hasta aquí. Antes de eso, seguiremos viendo aperturas de sitios para que gente que no bebe, que viene a ser lo mismo que abrir panaderías para celíacos que no comen pan o restaurantes para personas a dieta. Y todo esto dice mucho del hombre que habita el mundo de hoy.

El humano está más cerca del humanoide y el idiota se ha apoderado de todo. Antiguamente, la tradición de ir a un bar y no beber se daba mucho por prescripción médica. Me refiero a personas que seguían llenando los bares mientras escondían las prohibiciones de sus médicos de cabecera. Era el caso del Bar Miguel Ángel, al que apodaban 'la panadería', porque estaba lleno de 'baguetes'. Hoy, es la salud y las aplicaciones del móvil quienes dictan cómo empinar el codo sin perder la batalla a la báscula y al filtro de Instagram.

Queremos bares pero no queremos beber. Ay, qué será de nosotros. Me cuentan que algunos psiquiatras están cerca de descubrir la manipulación cerebral de la superconcentración. Se hace chutando al paciente con derivados de las setas y las cosas de los ácidos. Ya no necesitamos pegarle al lexa porque el futuro son los psicodélicos. Con lo que se ha perseguido y ahora va a resultar que Escohotado tenía más razón que un santo. Muy pronto, en el bar más cercano a su casa.