el mentidero

Los nuevos bares, qué lagares

Hoy, es la salud y las aplicaciones del móvil quienes dictan cómo empinar el codo

Se alquila Palacio. Preguntar en portería

Bar Palermo
Bar Palermo Jordi Romeu
Gato Magerit

Gato Magerit

Estos días Madrid despega en un sinfín de planes que obliga a las personas a hacer dobletes y tripletes para estar en todo. Lo que más le gusta al personal es estar sin saber en dónde, como si eso de asistir a algo fuera ... más una excusa que un motivo de interés. Un conocido gastrónomo, por ejemplo, fue el pionero en ir a tres comidas a la vez, tomándose un entrante en un sitio, el primer plato en otro y el postre en un tercero. Tenía más mérito su chófer, pero el tipo hacía este itinerario en comidas y cenas, visitando seis restaurantes al día. Para que luego digan que la gente no trabaja. Y lo sigue haciendo, oigan. ¿De quién se trata? Sí, de ese.

