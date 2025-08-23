Suscribete a
El Mentidero

Por favor, que se acabe el verano

Ahora, la isla es Formentera, y allí los Obregón no tienen choza para posados

La 'gauche tontín'

Uno de los tradicionales posados veraniegos de Ana Obregón
Uno de los tradicionales posados veraniegos de Ana Obregón
Gato Magerit

Gato Magerit

La tribu sigue de vacaciones porque su verano es eterno y consiste en coger una media entre cinco y 27 aviones. Al final, la mitad de su tiempo lo pasan en terminales de aeropuerto, que en esta época suponen el último reducto donde todos, guapos ... y feos, se juntan. El verano es al final una tortura para los influyentes, porque pueden irse a Formentera cinco o seis veces en un mes y medio, con el consiguiente uso del avión otras diez o doce veces. Pero su huella de carbono la compensan siendo tan guapos como el puto amo, que ha pasado a engrosar las listas de los que ponen morro fino cuando se hacen una placa.

