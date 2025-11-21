Llegan las castañas a Madrid y con ellas las colas de doña Manolita, los puestos de belenes en la Plaza Mayor y, como cada año, el Rastrillo Benéfico de Nuevo Futuro, que va cambiando de generaciones porque unos se van y otros llegan. La vida. ... De la Infanta Pilar de Borbón, artífice y alma de esta venta solidaria, todos se acuerdan. Ella era una mujer inmensa y tenía el don de la amabilidad y la simpatía. Su hija, Simoneta, ha cogido el testigo y es hoy la anfitriona que le hubiera gustado a su madre que fuera. También estuvo inaugurando la fiesta de la caridad la Infanta Elena y las Reinas, pues el Rastrillo es cita obligada que anuncia la cercanía de la Navidad.

En el Rastrillo uno se topa con la España que creíamos desaparecida. La España de señoras elegantes solidarias; la España que se pone delantales para echar una mano; la España de galletas y vajillas; la España olvidada y que, curiosamente, vuelve con más brillo que nunca gracias a Rosalía, que a poco que pase un poco de tiempo, la veremos enfundada en uno de esos delantales tratando de vender también algún que otro mueble de madera noble por la buena causa. Me gusta mucho eso de terminar en el mismo punto. Y con la religión y las formas está ocurriendo algo parecido, después de tanto alboroto. Mira que han intentado hacernos creer todo tipo de cosas y, al final, resulta que lo 'cool' era lo mismo que veníamos haciendo desde hace siglos. A este paso, uno ya no sabe si vamos volvernos todos Carlistas.

Madrid, siempre así de dispuesta, es una ciudad generosa cuando aprieta el frío. Pero llama mucho la atención el número de personas que habitan en cajeros y portales, en las calles frías de este noviembre que está comenzando a enseñar su cara más gélida. Las tabernas están llenas, vienen cenas y comidas de empresa, aquellas en las que los novatos son despedidos por declararse a las jefas y en las que los jefes son denunciados por sobrepasarse con las nuevas. Este tipo de festejos habría que hacerlos a la hora del desayuno.

Es como aquello que dice mi amigo Juan, que después de llevar años y años gastándose la vida, está implantando un nuevo modo de salir de marcha: cafecito temprano y adelante. Dice que así, a eso de media tarde ya está en casa tranquilo y no se siente fuera de lugar cuando entra en las discotecas y todo el mundo se da la vuelta pensando que ha llegado la policía. Mírate ahora, Juan, te has convertido en un pionero de la nueva movida madrileña que en vez de a humo y litrona de cerveza, huele a desayuno del Vips y Agua de Gio. Quizá ese sea el verdadero espíritu de noviembre, que todos vamos bajando un poco las revoluciones como si el año empezara a crujir por las esquinas y nos pidiéramos permiso para llegar a Navidad sin rasguños.

Madrid sigue a lo suyo, que es en realidad a lo de todos. Pone las luces antes de tiempo, enciende brasas fuera de la M30, levanta las mismas discusiones sobre si hace más frío que el año pasado y se declara patrimonio de la ciudad aquello de darse un paseo entre las ingentes manadas de personas que abarrotan el centro por aquello de 'yo estuve allí'. Y aunque noviembre tenga un punto nostálgico, como si se colara entre los abrigos, también tiene un extraño consuelo: el de saber que al final todo vuelve al mismo sitio.

Quizá por eso noviembre no sea un mes triste del todo. Es más un mes de preparación, como si la ciudad inhalara hondo antes de una última carrera que termina en Nochevieja en la Puerta del Sol. Me han dicho que este año, en TVE, las campanadas van a ser retransmitidas por un tal García Ortiz, que dicen que fue Fiscal y ha terminado hecho un confeti. Junto al Sr. García Ortiz, la televisión pública está dudando si poner a Paqui, la mujer a la que conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés y a una tal Jessica, que se le acaba de terminar el contrato con no sé qué empresa pública.

Yo no pienso perderme a la Pedroche. Este año, lleva una capa de invisibilidad como la que gastaba Harry Potter en Howards. Pero seguro que algo, algo, se deja ver.