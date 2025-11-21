Suscribete a
Castañas, vestidos, campanadas y delantales

El verdadero espíritu de noviembre es que todos vamos bajando un poco las revoluciones

De Los Javis a Rosalía: santos, santas, rupturas y cuchillos

Puesto de castañas frente al metro de Pacífico
Llegan las castañas a Madrid y con ellas las colas de doña Manolita, los puestos de belenes en la Plaza Mayor y, como cada año, el Rastrillo Benéfico de Nuevo Futuro, que va cambiando de generaciones porque unos se van y otros llegan. La vida. ... De la Infanta Pilar de Borbón, artífice y alma de esta venta solidaria, todos se acuerdan. Ella era una mujer inmensa y tenía el don de la amabilidad y la simpatía. Su hija, Simoneta, ha cogido el testigo y es hoy la anfitriona que le hubiera gustado a su madre que fuera. También estuvo inaugurando la fiesta de la caridad la Infanta Elena y las Reinas, pues el Rastrillo es cita obligada que anuncia la cercanía de la Navidad.

