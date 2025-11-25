A todo gas por las carreteras madrileñas para asaltar joyerías de madrugada

Violentos, organizados y con la creencia de sentirse impunes. La carrera delictiva de una banda de aluniceros extranjera, este pasado fin de semana, ha dejado una joyería con el cierre metálico reventado y otra totalmente desvalijada. Dos establecimientos separados por cerca de 30 kilómetros, los ... mismos que separan las localidades de Fuente el Saz del Jarama y Coslada. Los expertos en la materia de la Guardia Civil y la Policía Nacional (que se reparten ambas demarcaciones) ya trabajan en su identificación, después de que trataran de atropellar a un policía local de Coslada y abandonaran el vehículo, un Alfa Romeo de color negro y matrícula foránea, en un campo de sembrado del municipio vecino de San Fernando de Henares.

La cadena de sucesos comenzó la madrugada del sábado, cuando cuatro sujetos encapuchados alcanzaron la joyería Las tres perlas, en pleno centro de Fuente el Saz del Jarama, y comenzaron su particular función. Primero, engancharon el cerramiento del local a su vehículo con una especie de gomas a fin de arrancarlo, y después la emprendieron a mazazos para terminar de derribar la puerta y acceder al interior. Para entonces, el estruendo ya era tremendo, lo que provocó que numerosos vecinos se asomaran a sus ventanas.

La presencia de testigos, sin embargo, no amedrentó a los delincuentes, que siguieron como si nada, lo que desató la indignación del personal. Dada la ausencia de Policía (en este municipio, no hay agentes locales en turno de noche ni los fines de semana), los residentes comenzaron a lanzar piedras sobre el coche con el objetivo de impedir el robo. Ello, durante más de cuatro minutos, en los que hubo tiempo para varias intentonas de romper el acceso y unos cuantos reproches cruzados, la banda pisó el acelerador sin el botín deseado.

Pero la noche para ellos no iba a terminar aquí. Más al este, concretamente en Coslada, los cuatro individuos volvieron a la carga en otra joyería de la calle Olmo. Mismo 'modus operandi', pero distinto resultado. Los ladrones arramplaron con todo el oro, la plata y la bisutería tras fracturar las vitrinas, antes de ser sorprendidos por la Policía Local.

Al llegar, los uniformados encontraron varios contenedores desplazados frente al comercio y un vehículo parado sobre la acera. Al detectar su presencia, los individuos se metieron en el coche y emprendieron la huida precisamente por la acera, tumbando los bolardos e intentando atropellar a unos de los agentes, quien, para contener la temeraria embestida, no tuvo más remedio obligado a disparar al aire. Con las luces apagadas y el maletero abierto, prosiguieron la fuga en dirección contraria por la calle Virgen de la Cabeza hasta conseguir escapar en la circunvalación de la M-50.

La Policía Científica del Cuerpo Nacional se personó en la joyería y localizó el impacto del proyectil en la fachada de un establecimiento cercano, sin que se produjeran daños materiales adicionales. Y poco después, el turismo fue localizado en un sembrado de San Fernando de Henares; dentro, había dos mazas de gran tamaño y una palanca metálica, aunque ni rastro de las joyas ni de los asaltantes.