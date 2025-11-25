Suscribete a
A todo gas por las carreteras madrileñas para asaltar joyerías de madrugada

Una banda de aluniceros desvalija un local de Coslada tras intentarlo antes en otro a 30 kilómetros

Secuestro por venganza en Carabanchel: «Hace tiempo que al Niño Juan lo querían en un maletero, se la ha liado a mucha gente»

La banda trata de romper el cierre de la joyería de Fuente el Saz; a la dcha., el local de Coslada desvalijado
La banda trata de romper el cierre de la joyería de Fuente el Saz; a la dcha., el local de Coslada desvalijado ABC
Aitor Santos Moya

Violentos, organizados y con la creencia de sentirse impunes. La carrera delictiva de una banda de aluniceros extranjera, este pasado fin de semana, ha dejado una joyería con el cierre metálico reventado y otra totalmente desvalijada. Dos establecimientos separados por cerca de 30 kilómetros, los ... mismos que separan las localidades de Fuente el Saz del Jarama y Coslada. Los expertos en la materia de la Guardia Civil y la Policía Nacional (que se reparten ambas demarcaciones) ya trabajan en su identificación, después de que trataran de atropellar a un policía local de Coslada y abandonaran el vehículo, un Alfa Romeo de color negro y matrícula foránea, en un campo de sembrado del municipio vecino de San Fernando de Henares.

