Para el ganado o las facturas, las pymes ya usan el blockchain

El blockchain es una nueva herramienta tecnológica que permite almacenar datos de forma segura y transparente; una especie de libro de contabilidad digital al alcance de muchos donde los datos son inmutables: no se pueden modificar ni elmininar. Esta solución, que parece sacada de una ... película de ciencia-ficción, tiene en la práctica más aplicaciones de las que pudieran pensarse, y no sólo en grandes empresas, sino también en las pymes. Lo están demostrando los emprendedores que las están incorporando a su día a día, gracias a las ayudas de la Consejería de Digitalización. Estas empresas las utilizan para evitar fraudes digitales, automatizar informes o realizar la trazabilidad de los ejemplares de vacas u ovejas.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha concedido ayudas a 20 pymes y startups madrileñas que van a desarrollar soluciones basadas en tecnología blockchain. Unos fondos económicos con los que ests firmas podrán sacar adelante proyectos para resolver retos reales en sectores como la ciberseguridad, las finanzas, la educación, la salud o el transporte de mercancía.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno autonómico para convertir Madrid en un referente de la innovación tecnológica. Para ello, se ha invertido en esta iniciativa la cifra de 2 millones de euros.

Las ayudas se darán a una veintena de proyectos concretos, que se han seleccionado entre todos los propuestos. Por ejemplo, hay algunas soluciones que ayudan a empresas a evitar fraudes en facturas internacionales, con lo que evitarán pérdidas económicas. Y otros que permiten proteger los derechos de autor de creadores de contenido digital, garantizando que su trabajo no sea copiado o distribuido sin permiso.

Hay modelos que facilitan pagos entre empresas sin necesidad de intermediarios, lo que reduce costes y agiliza transacciones. Y otros que sirven para mejorar la trazabilidad del ganado, de manera que ganaderos y consumidores sepan con precisión de dónde vienen los productos y en qué condiciones se han producido.

Otras iniciativas se centran en el desarrollo de pasaportes digitales para productos, con los que las empresas podrán demostrar el origen, la composición o el impacto ambiental de lo que venden; o aplicaciones pensadas para analistas financieros que automatizan la elaboración de informes complejos, ahorrando tiempo y reduciendo errores, entre otros.

Fondos europeos

Esta línea de subvenciones fue lanzada por la Consejería de Digitalización a principios de 2025 con el objetivo de fomentar el uso de tecnologías emergentes entre el tejido industrial de la región. El programa ha contado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

El Blockchain es una tecnología que actúa como una base de datos distribuida que registra la información en bloques inalterables y seguros, lo que garantiza transparencia, trazabilidad y protección frente al fraude en los procesos digitales.

«Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para acelerar la transformación digital del ecosistema empresarial madrileño, impulsando la adopción de tecnologías emergentes con alto impacto económico y social. Con iniciativas como esta, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con el crecimiento y la competitividad del tejido productivo, posicionando a la región como líder en innovación tecnológica», ha destacado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.