Gala Montes: «Con Nacho Cano el público siempre forma parte del espectáculo»

La actriz y cantante Gala Montes actuará este viernes 28 de noviembre y el domingo 30 como artista invitada en el musical 'Ibiza Paradise', en los Cines Callao (entradas con descuento en Oferplan).

La artista mexicana subirá al escenario madrileño en ... el mismo día en que publica una nueva versión de 'Mujer contra mujer', una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Mecano, en colaboración con Nacho Cano.

La artista, que participó en octubre en la versión mexicana del musical 'Malinche', interpretará este himno del colectivo LGTBI en 'Ibiza Paradise' junto a hits atemporales de David Bowie, Coldplay o los Rolling Stones.

¿Qué le ha motivado para unirte a la aventura de 'Ibiza Paradise'?

Solo necesité que me invitaran. Yo, feliz de estar en un musical tan divertido como este. Es un proyecto que me gusta muchísimo, y cuenta una historia diferente.

¿En qué va a consistir su participación en el musical?

Voy a cantar y actuar, y también voy a bailar. Seré el personaje de Marta, que es uno de los principales. Llega a la isla con el sueño de hacer películas, y se enamora del protagonista durante un recorrido por Ibiza.

¿Cómo fue grabar la versión de 'Mujer contra mujer', y qué significa para usted esta canción?

Grabar con Nacho fue muy especial porque es un tema con el que tengo conexión desde hace muchos años. Yo fui a ver 'Hoy no me puedo levantar' cuando tenía seis años, y artísticamente conecté con la obra. Con Nacho siempre te levantas a bailar, y el público también forma parte del espectáculo. La canción me representa, porque soy una mujer bisexual y esto sigue siendo un tabú en mi país. Con esa canción me di cuenta de que no estaba sola, de que podía ser libre.

¿Cómo está la situación en México actualmente, en cuanto al respeto por los derechos LGTBI?

Muy complicada. El respeto para la comunidad sigue siendo muy poco. Cada vez somos más, opero me gustaría que avanzáramos. Sigue habiendo mucha homofobia y transfobia. La música puede hacer que países como México progresen en ese sentido. Yo lo padezco más, porque el lesbianismo o los hombres gays se entienden más, pero las bisexuales somos poco entendidas y muy juzgadas.

Ya cantó esta canción en 'Malinche', ¿verdad? ¿Como fue la experiencia, y qué opina de ese musical?

Fue increíble, y el musical es increíble también. Es mi musical favorito junto a 'Hoy no me puedo levantar'. Todo lo que hace Nacho siempre tiene forma pero también fondo. 'Malinche' me encanta porque une a los dos países que amo.

¿Qué proyectos profesionales tiene para el año que viene, y más allá?

Voy a sacar un disco de música tradicional mexicana en 2026, con toques de flamenco porque siempre me he sentido conectada con España.

La trama de 'Ibiza Paradise'

'Ibiza Paradise' es espectáculo inmersivo que fusiona gastronomía, arte, música en vivo y tecnología para rendir homenaje a la esencia de la cultura hippie de Ibiza. Con una cuidada producción a cargo del artista Nacho Cano, el show se representa en inglés con subtítulos en español y podrá verse de viernes a domingos hasta el 31 de mayo de 2026.

Este espectáculo ofrece a los asistentes un viaje sensorial que combina danza, artes visuales y una selección musical que recorre desde la década de 1970 hasta la actualidad celebrando los valores de paz, amor y libertad. Un dinner show que combina la magia del espectáculo en vivo con una experiencia sensorial.

Cada una de las funciones transporta al público a un universo envolvente en el que convergen historia, música, danza y una atmósfera vibrante. Un evento cuidadosamente diseñado para evocar el espíritu libre y la esencia de la Ibiza de la década de 1970.

'Ibiza Paradise by Nacho Cano' cuenta la historia de dos jóvenes hippies americanos que se ven atrapados en uno de los momentos más icónicos de la historia moderna: las protestas pacíficas contra la guerra de Vietnam que se celebraron en la ciudad de San Francisco a finales de la década de los 60. Tras ser arrestados en una de estas manifestaciones, pasan un tiempo en prisión, pero al ser liberados, deciden huir hacia Ibiza, un lugar que representa la paz, el amor, la libertad y la autoexpresión.