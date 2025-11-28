Suscribete a
Gala Montes: «Con Nacho Cano el público siempre forma parte del espectáculo»

La artista mexicana será la invitada especial del musical 'Ibiza Paradise' este viernes y el próximo domingo

Gala Montes
Gala Montes abc
Nacho Serrano

La actriz y cantante Gala Montes actuará este viernes 28 de noviembre y el domingo 30 como artista invitada en el musical 'Ibiza Paradise', en los Cines Callao (entradas con descuento en Oferplan).

La artista mexicana subirá al escenario madrileño en ... el mismo día en que publica una nueva versión de 'Mujer contra mujer', una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Mecano, en colaboración con Nacho Cano.

