Los funcionarios de la Comunidad de Madrid pasarán una evaluación para ser ascendidos

El Gobierno regional aprobó ayer el decreto que regula el sistema de valoración de los empleados públicos para promover la excelencia en la atención al ciudadano. Esta normativa, que da acceso a la carrera profesional, establecerá cinco niveles a los que se podrá acceder de forma progresiva y voluntaria, si se cumple un tiempo de permanencia en cada escalón. Previamente, los interesados deberán realizar una evaluación laboral, y en caso de hacerse de forma insuficiente o inadecuada varias veces, puede llegar a provocar el cese o remoción de su puesto.

Esta norma se pone en marcha a partir del próximo año, y se aplicará, calculan, a unas 40.000 personas. La idea es que el rendimiento del trabajador tendrá efectos en la movilidad y la promoción interna, y si esta evaluación sale bien, se ascenderá de nivel y habrá una compensación económica adicional.

Por este procedimiento, el Ejecutivo regional medirá anualmente y de forma preceptiva el rendimiento y los resultados obtenidos, y para ello utilizará un modelo sistemático, general e integrado. Es la primera vez que se introduce este tipo de valoración.

De esa evaluación que medirá el rendimiento de los trabajadores va a depender que progresen en su carrera profesional, que cobren un complemento de productividad y su cuantía, y también tendrá repercusión en su movilidad y promoción interna. Claro que si se acumulan repetidas evaluaciones insuficientes o inadecuadas, «también puede llegar a provocar el cese o remoción de su puesto», aseguran en el Gobierno regional.

Este decreto, que presentó ayer el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, es fruto del acuerdo que firmaron el pasado diciembre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los sindicatos CSIT-Unión Profesional, CC.OO., CSIF y UGT.

La evaluación afectará al personal funcionario, laboral y eventual del sector de administración y servicios a la administración de la Comunidad de Madrid, incluyendo a los organismos autónomos y entes públicos, con la excepción del personal laboral de estos últimos si es que cuentan con normativa propia al respecto.

Se establece, para la carrera profesional, un sistema de progresión en cinco niveles a los que se podrá acceder de forma progresiva y voluntaria, siempre que se cumpla un tiempo de permanencia mínima en cada escalón –cinco años para acceder al primero, y seis entre cada uno de los otros–, con valoraciones positivas durante cada año de ese periodo, entre otros requisitos. Los trabajadores podrán acumular méritos según su desempeño laboral, la formación que hayan recibido o impartido, su compromiso con el servicio público, la ocupación de puestos particularmente exigentes y el nivel de absentismo, entre otros aspectos.