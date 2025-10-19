Suscribete a
La Fiscalía pide diez meses de prisión para una pareja por maltratar a una galga en Torrejón de Ardoz

La perra, de tres años y en régimen de acogida, estuvo sometida a constantes golpes y patadas

La Audiencia Provincial de Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid

E. G.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita diez meses de prisión para I. M. R. y M. A. B. M., una pareja, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, acusada de someter a constantes golpes y patadas a una perra galgo que tenían en régimen ... de acogida. El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de maltrato animal.

Descarga la app