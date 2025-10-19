La Fiscalía pide diez meses de prisión para una pareja por maltratar a una galga en Torrejón de Ardoz

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita diez meses de prisión para I. M. R. y M. A. B. M., una pareja, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, acusada de someter a constantes golpes y patadas a una perra galgo que tenían en régimen ... de acogida. El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de maltrato animal.

Según el escrito de acusación, la Asociación Protectora APAP-Alcalá entregó el 1 de noviembre de 2019 a la pareja la custodia temporal de Nika, una galga de tres años. Desde su llegada al domicilio, ubicado en Torrejón de Ardoz, el animal habría sido víctima de agresiones reiteradas, sufridas «con evidente desprecio a su integridad física», que le causaron múltiples heridas y hematomas por todo el cuerpo.

El 27 de marzo de 2020, sobre las 18.00 horas, el acusado habría golpeado de nuevo a la perra, lanzándole objetos y sujetándola con fuerza por el cuello, mientras su pareja presenciaba los hechos sin intervenir, según relata la Fiscalía. A raíz de estos hechos, la Policía y la asociación protectora intervinieron de forma «inmediata». Nika fue rescatada y trasladada a una clínica veterinaria, donde donde se constató que sufría varios hematomas por todo el cuerpo. Las lesiones que presentaba Nika procedían tanto de los golpes recibidos el día 27 de marzo, como en los meses anteriores.

El juicio contra la pareja se celebrará el próximo jueves día 23 en la Audiencia Provincial de Madrid, a las 11.45 horas. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal, considera probado que los acusados cometieron un delito de maltrato animal al causar lesiones a Nika. Por ello, se les impone una pena de diez meses de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese mismo tiempo. Además, no podrán ejercer ninguna profesión, oficio o comercio relacionado con animales, ni tenerlos bajo su cuidado durante un periodo de tres años.

Los condenados deberán también pagar, de forma conjunta, una indemnización a la Asociación Protectora APAP-Alcalá por los gastos veterinarios y de recuperación de la perra. El importe exacto se fijará en la fase de ejecución de la sentencia y devengará los intereses legales correspondientes hasta su completo pago.