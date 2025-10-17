Suscribete a
La Fiscalía pide 36 años de prisión para el hombre acusado de asesinar a tres hermanos en Morata de Tajuña

El acusado, con un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, mató a golpes a sus víctimas y posteriormente prendió fuego a los cuerpos

E. Gómez

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 36 años de prisión para Dilawar, H.C., el acusado por el brutal triple crimen de Morata de Tajuña. Diagnosticado con un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, está acusado de asesinar a tres hermanos, Pepe (72), Ángeles (70) ... y Amelia (68) Gutiérrez Ayuso por una supuesta deuda económica en la mañana del 17 de diciembre de 2023. En concreto, pide 12 años por cada uno de los crímenes y otros 18 meses de multa a razón de 15 euros diarios.

