La Fiscalía pide 36 años de prisión para el hombre acusado de asesinar a tres hermanos en Morata de Tajuña

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 36 años de prisión para Dilawar, H.C., el acusado por el brutal triple crimen de Morata de Tajuña. Diagnosticado con un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, está acusado de asesinar a tres hermanos, Pepe (72), Ángeles (70) ... y Amelia (68) Gutiérrez Ayuso por una supuesta deuda económica en la mañana del 17 de diciembre de 2023. En concreto, pide 12 años por cada uno de los crímenes y otros 18 meses de multa a razón de 15 euros diarios.

El Ministerio Público le imputa tres delitos de homicidio y otro de quebrantamiento de condena, ya que el acusado tenía vigente una orden de alejamiento sobre una de las víctimas, dictada en abril de 2023 por un juzgado de Alcalá de Henares y con vigencia hasta marzo de 2026, en el que se le prohibía aproximarse a Pepe, tanto a su domicilio, como a su lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma a menos de 500 metros, por un plazo de dos años y seis meses.

Según el escrito de acusación, la mañana del 17 de diciembre de 2023, el procesado se dirigió al domicilio de los hermanos en Morata de Tajuña, escaló el muro perimetral y fue recibido por el hermano. Una vez dentro, el acusado le propinó múltiples golpes en la cabeza y la cara con un palo un palo de hierro «o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características», provocándole la muerte por traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, hizo lo mismo con las dos hermanas hasta acabar también con sus vidas.

Dos días después, el 19 de diciembre, regresó a la vivienda sobre las 20.00 horas y prendió fuego a los tres cadáveres. El acusado fue detenido el 22 de enero de 2024, y el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Fiscalía considera que el acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, «habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional».

El juicio con jurado popular está señalado para el 21 de octubre, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid.