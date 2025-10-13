La Fiscalía pide 30 años de cárcel para el hombre que apuñaló a su expareja en Móstoles: la mujer le había denunciado hasta en trece ocasiones

La Fiscalía de Madrid solicita 30 años de prisión para un acusado de matar a su pareja de 36 años a puñaladas en Móstoles el 28 de junio de 2023, una muerte que se produjo a pesar de que la mujer le había denunciado ... hasta en trece ocasiones por lesiones y malos tratos. El juicio arrancará este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos. El fiscal le imputa un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco.

Lo hechos se produjeron el 28 de junio de 2023 sobre las 19.40 horas en el número 7 de la calle de Teruel, cuando el procesado inició con su pareja una discusión en la habitación donde vivía. El propietario de la vivienda, que alquilaba habitaciones a terceras personas, se encontraba en el inmueble en el momento en que el sospechoso comenzó a discutir con la víctima, Vanesa M. A.. Lejos de calmarse, el detenido cogió un cuchillo y empezó a apuñalar a la mujer.

La relación que mantenía el acusado con su novia era «una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016».

Noticia Relacionada Un joven clava un cuchillo en el casco de un policía tras retener a su hermano menor en Puente de Vallecas E. GOMEZ El hombre, con problemas mentales, se había atrincherado con el arma blanca y su hermano menor de edad dentro del domicilio familiar

Los agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en entrar en la vivienda. Allí se encontraron a la mujer, española de 36 años, tirada en un enorme charco de sangre, en el salón. Presentaba, al menos de manera visible, dos heridas por arma blanca. La que más preocupa, en la yugular; y otra en el hemitórax izquierdo, donde los agentes le practicaron hemostasia, mientras también le hacían la reanimación cardiopulmonar.

El acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21.10 horas del día 28 de junio de 2023 en el kilómetro 18,4 vía de servicio A-5 (autovía de Extremadura), aún en el término municipal de Móstoles, en sentido Navalcarnero.