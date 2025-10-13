Suscribete a
La Fiscalía pide 30 años de cárcel para el hombre que apuñaló a su expareja en Móstoles: la mujer le había denunciado hasta en trece ocasiones

Se le imputa un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía de Madrid solicita 30 años de prisión para un acusado de matar a su pareja de 36 años a puñaladas en Móstoles el 28 de junio de 2023, una muerte que se produjo a pesar de que la mujer le había denunciado ... hasta en trece ocasiones por lesiones y malos tratos. El juicio arrancará este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos. El fiscal le imputa un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco.

