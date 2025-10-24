Suscribete a
La Fiscalía archiva la investigación contra la Mascletá celebrada en Madrid

No se ha podido concluir «que ningún animal sufriera el menoscabo físico» que requiriera atención veterinaria ni «daños sustanciales» en la fauna silvestre de Casa de Campo durante este evento en 2024

La mascletá en Madrid Río, en manos de la Justicia y la Delegación del Gobierno

Mascletá celebrada en Madrid Río el 18 de febrero de 2024
Mascletá celebrada en Madrid Río el 18 de febrero de 2024 ISABEL PERMUY
La Fiscalía Provincial de Madrid archiva las diligencias de investigación sobre la mascletá que se celebró en Puente del Rey el 18 de febrero del pasado año como una colaboración de los ayuntamientos de la capital y Valencia para promocionar las Fallas. La Fiscalía ha ... argumenta su decisión en que no se ha podido concluir «que ningún animal sufriera el menoscabo físico cuya curación requiriese de asistencia o tratamientos veterinarios» y ni que se hubieran hallado «daños sustanciales a la fauna silvestre» de la Casa de Campo.

