La Fiscalía archiva la investigación contra la Mascletá celebrada en Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid archiva las diligencias de investigación sobre la mascletá que se celebró en Puente del Rey el 18 de febrero del pasado año como una colaboración de los ayuntamientos de la capital y Valencia para promocionar las Fallas. La Fiscalía ha ... argumenta su decisión en que no se ha podido concluir «que ningún animal sufriera el menoscabo físico cuya curación requiriese de asistencia o tratamientos veterinarios» y ni que se hubieran hallado «daños sustanciales a la fauna silvestre» de la Casa de Campo.

El 14 de febrero de 2024, la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid denunció frente a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid la celebración del evento de la mascletá que el Ayuntamiento de Madrid iba a desarrollar en Puente del Rey cuatro días más tarde por si pudiera ser constitutivo de un delito de prevaricación ambiental o prevaricación ordinaria. La parte denunciante argumentaba que el evento podía causar daños sustanciales a la fauna.

La Fiscalía ha concluido que no cabe incoar un proceso penal porque la parte denunciante «no comparta la valoración de las autoridades gubernativas madrileña y valenciana» respecto a que la mascletá no fuera un evento cultural.

La Autoridad Pública expone que la investigación «no ha permitido concluir que algún animal sufriera menoscabo físico cuya curación requiriese de asistencia y/o tratamientos veterinarios como consecuencia de la mascletá». Tampoco se han demostrado «daños sustanciales» a la fauna silvestre presente en la Casa de Campo ni en los alojados en el Zoo Aquarium y el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas Brinzal, como acreditaron judicialmente sus responsables.

«No cabe perseguir penalmente los diez minutos de estrés acústico que, al tiempo de la formulación de la denuncia, se vaticinó provocaría la mascletá a los animales», advierte la Fiscalía.

A esta celebración asistieron en torno a 20.000 personas de distintos puntos del país, que disfrutaron de este espectáculo pirotécnico en el que hubo más de 300 kilos de pólvora, se produjeron 3.000 detonaciones y hubo presencia fallera.