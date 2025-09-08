Suscribete a
ABC Premium
Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

Fin de obras en la Línea 7B de Metro: 100 millones gastados y 2.000 días cerrada desde 2007

Aún faltará realizar comprobaciones de seguridad en el trayecto antes de poder reabrir esta línea

Los extranjeros salvan un verano en Madrid con un 9 por ciento menos de visitantes españoles

Trabajos en la zona cero de las obras por los problemas de la Línea 7B
Trabajos en la zona cero de las obras por los problemas de la Línea 7B Tania Sieira
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que la línea 7B de Metro se inauguró, en mayo de 2007, ha estado cerrada y sin servicio más de 2.000 días, y se ha invertido en distintos arreglos en ella más de 100 millones de euros –que podrían ascender hasta 200, según ... los vecinos–. Los problemas comenzaron muy pronto, y se sucedieron a pesar de las inyecciones de hormigón con que se intentó detener lo inevitable: el hundimiento de unos suelos con alta presencia de sales y de aguas subterráneas que disolvían estas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app