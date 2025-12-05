Suscribete a
La figura del psicólogo se incorpora por primera vez a los servicios sociales de Madrid

Los primeros 14 profesionales se han estrenado en esta atención municipal a inicios de semana. El área de Familias prevé incorporar a 40, uno por centro

El tiempo de espera en servicios sociales de Madrid se reduce de 41 a 10 días

Una trabajadora de la ayuda a domicilio, con una usuaria GUILLERMO NAVARRO
Belén Sarriá

El mes de diciembre ha traído un refuerzo significativo a la atención en los servicios sociales de la capital. El lunes se incorporaron 14 psicólogos a los centros municipales. Más allá de la cifra, lo relevante es que, según ha podido saber ABC, por primera ... vez, esta figura profesional se integra en los servicios que ofrece el Ayuntamiento a las personas con dependencia económica, física o emocional.

