La figura del psicólogo se incorpora por primera vez a los servicios sociales de Madrid

El mes de diciembre ha traído un refuerzo significativo a la atención en los servicios sociales de la capital. El lunes se incorporaron 14 psicólogos a los centros municipales. Más allá de la cifra, lo relevante es que, según ha podido saber ABC, por primera ... vez, esta figura profesional se integra en los servicios que ofrece el Ayuntamiento a las personas con dependencia económica, física o emocional.

Así, desde esta semana, usuarios de algunos centros repartidos en seis distritos cuentan con una atención más 'ad hoc', dado que estos nuevos profesionales van a estar dedicados a atender aquellos casos que presentan una mayor complejidad y detectar patologías como depresión o conductas suicidas. Por ejemplo, si identifican problemas de soledad no deseada en personas mayores o un caso de falta de autonomía en personas que presentan una situación de grave vulnerabilidad. A partir de esta detección se pueden activar otros recursos más especializados para paliar estas situaciones.

Aunque la atención no es personalizada, la figura del psicólogo es «fundamental en estos casos para poder llevar a cabo una intervención con estas personas que presentan dificultades en el proceso de intervención», tal y como explican desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, que ha impulsado la entrada de estos profesionales a los servicios sociales.

Su labor, por tanto, se complementa con la que ya venía desarrollando la plantilla de la que siempre han formado parte los trabajadores sociales y a la que, recientemente, se han incorporado también los educadores sociales. Pero sobre todo la refuerza, ya que de este modo permite que el resto de profesionales se especialicen en sus tareas. En paralelo, trabajarán de forma conjunta, pues los nuevos psicólogos y educadores sociales, junto a los trabajadores sociales, formarán parte de los equipos de seguimiento intensivo que examinará los casos que precisen una intervención interdisciplinar.

Por el momento, se han incorporado los primeros 14 psicólogos, que se han repartido en seis distritos de la capital: Carabanchel (en tres centros), Puente de Vallecas (en cuatro), Latina (en tres), Villaverde (en dos) y en un centro de Usera y en otro de San Blas. No obstante, el objetivo del Gobierno municipal es llegar a los 40 profesionales, uno por cada centro de servicios sociales con los que cuenta la capital.

«Con este plan estratégico de servicios sociales, nos comprometimos a un importante incremento del personal en los centros, de forma que pudiéramos ofrecer una atención más ágil a los usuarios, y lo estamos consiguiendo. Con la incorporación de una nueva figura profesional a los centros, la de los psicólogos, hacemos que esa asistencia a los ciudadanos sea más completa, dando respuesta a las necesidades de cada vecino y, especialmente, a las de aquellos que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad», sostiene a ABC el delegado del área, José Fernández.

Se trata de un compromiso del responsable del área que, a través del plan que aprobó en mayo de 2024, ya contempló la incorporación de 329 nuevos profesionales hasta 2027. Así es como desde entonces y hasta final de año los servicios sociales de la capital cuentan con 235 nuevos trabajadores. Además, en 2026, está previsto incorporar 13 psicólogos más, 26 educadores sociales, 13 coordinadores técnicos y cuatro coordinadores de inclusión social.