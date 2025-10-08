Una figura del muñeco diabólico Chucky con cara de Netanyahu llega al Museo de Cera, que se desvincula de la acción

Una figura del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, obra del artista chileno Nicolás Miranda, ha estado expuesta durante 20 minutos en el Museo de Cera de Madrid. Sin embargo, la institución ha precisado que el ... escultor actuó «sin consentimiento ni coordinación» con el Museo.

En 2023, este escultor ya fue objeto de polémica por una exposición en la Puerta del Sol en la que representó al Rey Juan Carlos I apuntando con una escopeta al monumento 'El Oso y el Madroño' para ridiculizar su figura.

En esta ocasión, se trata de una imagen del Despacho Oval en la que Netanyahu está vestido como Chucky sentado en el sillón para visitantes. También figura el presidente argentino, Javier Milei, como un perro salchicha a los pies de su homólogo norteamericano, Donald Trump, y su esposa, Melania. Asimismo, hay una representación de Barack Obama.

Junto a ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal, posan como roedores a sus pies. Con esta acción, Miranda busca denunciar la pasividad frente al genocidio en Gaza.

En un comunicado, el Museo de Cera de Madrid se ha desvinculado de esta obra, que, según remarca, permaneció en el recinto este martes «únicamente durante un periodo de tiempo de 20 minutos».

Se trata, según recalca, de una intervención artística externa de este artista, que actuó «sin consentimiento ni coordinación» con el museo. La institución dice «no avalar ni hacerse responsable del contenido simbólico o político de la obra».

Tras subrayar que la figura «no es propiedad ni fue creada» por la institución, el museo ha recordado que mantiene una línea expositiva «centrada en figuras históricas, culturales y del entretenimiento, sin vinculación con manifestaciones partidistas, satíricas o controversias geopolíticas».

«Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general», finaliza el comunicado.