Suscribete a
ABC Premium

Una figura del muñeco diabólico Chucky con cara de Netanyahu llega al Museo de Cera, que se desvincula de la acción

La obra, de Nicolás Miranda, fue retirada a los 20 minutos

Sigue en directo la información sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

La figura del muñeco diabólico Chucky y un perro con la cara de Javier Milei
La figura del muñeco diabólico Chucky y un perro con la cara de Javier Milei EFE

Europa Press

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una figura del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, obra del artista chileno Nicolás Miranda, ha estado expuesta durante 20 minutos en el Museo de Cera de Madrid. Sin embargo, la institución ha precisado que el ... escultor actuó «sin consentimiento ni coordinación» con el Museo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app