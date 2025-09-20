Fiestas de Las Rozas 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Las fiestas patronales tienen una fuerza especial en Madrid. Cuando llega el otoño, muchos municipios se engalanan para honrar a sus santos, para celebrar lo común, lo local, lo que se construye con tiempo, memoria y comunidad. Este año Las Rozas volverán a llenarse de música, color y tradiciones este otoño con motivo de las Fiestas de San Miguel 2025, una convocatoria que promete abarcar un mes de actividades con variedad de propuestas para todos los públicos.

Los festejos arrancaron oficialmente el sábado 6 de septiembre con la elección de Reyes y Reinas y se alargarán hasta el lunes 6 de octubre, día de la cena de confraternidad. Entre medias, el Recinto Ferial abrirá sus puertas del 26 de septiembre al 5 de octubre, convirtiéndose en el epicentro de atracciones, música, casetas y ambiente festivo constante.

Programa

Aquí tienes las fechas más destacadas, los actos principales y los momentos clave de estas fiestas que empezaron con la elección de Reyes y Reinas el 6 de septiembre y cuya clausura será la cena de confraternidad el 6 de octubre.

Programa: Viernes 19 a domingo 21 de septiembre: XL Torneo Fútbol 7 Senior

Sábado 20 de septiembre: Competición de natación (Club de Natación Las Rozas); Torneo de ajedrez en la Plaza Mayor; gymkhana humorística en la Calle Real

Domingo 21 de septiembre: desfile de gaiteros; reunión motera Cabaleiros Do Ferro en Plaza de España

Martes 23 de septiembre: Deporte en la calle (Plaza Mayor) con sesión de «Cuerpo y Mente» y Entrenamiento Funcional; Campeonato de mus

Miércoles 24 de septiembre: Ruta de senderismo para mayores; yoga adaptado en silla; evento lúdico de floorball junior 3VS3

Jueves 25 de septiembre: Deporte en la calle: Latin Dance y Style Dance (Plaza Mayor)

Viernes 26 de septiembre: apertura del Recinto Ferial; actuación de escuelas de danza; Triduo de San Miguel en la Iglesia de San Miguel Arcángel; entrega de premios del concurso de pintura José Prat; concierto de Mikel Izal en el Centro Multiusos

Sábado 27 de septiembre: III Carrera Cris contra el cáncer (Dehesa de Navalcarbón); ruta de coches de época; torneo de petanca; ping-pong 'La María'; actuación Swing Las Rozas; Rugby Kids Challenge; Las Rozas Pop con Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez (La Unión), OBK, Alejo Stivel (Tequila) y tributo a Hombres G por Los Geiperman; por la noche Orquesta Séptima Avenida en Plaza Mayor

Domingo 28 de septiembre: Rosario de la aurora; Torneo de Ping-Pong 'La María'; Campeonato de Chito en Recinto Ferial; Triduo religioso; Pregón por Hevia, chupinazo y coronación de Reyes y Reinas; reparto de sangría y mojitos por Peñas Locales; actuación del grupo Darwin en Plaza Mayor

Lunes 29 de septiembre (San Miguel): misa solemne y procesión en la Iglesia de San Miguel Arcángel; pasacalles con charanga; gran paella popular; juegos populares; desfile de carrozas y charangas por la Calle Real; concierto de Montana en Plaza Mayor

Viernes 3 de octubre: conciertos gratuitos de Funambulista (Recinto Ferial); tributo a Raphael en Plaza Mayor; orquesta Maxim; discoteca móvil en Recinto Ferial

Sábado 4 de octubre (Día del Niño): concierto de Veintiuno gratuito en Recinto Ferial; tributo a ABBA en Plaza Mayor; actuación de Metropop a medianoche

Domingo 5 de octubre: comida popular; encierros; actividades infantiles; espectáculos musicales; mascletá mixta en el parking del Centro Multiusos

Lunes 6 de octubre: Cena de confraternidad organizada por las peñas, como cierre oficial de los festejos.

Actividades destacadas

El ambiente festivo no se limita solo a los conciertos. Las Rozas ha diseñado un programa plural con torneos, tradiciones y actividades para todos los públicos.

Sábado 20 de septiembre: 9.00 - Competición de natación

10.00 - Torneo de ajedrez (Plaza Mayor)

18.00 - Gymkhana humorística (C/Real)

Domingo 21 de septiembre: 11.00 - Desfile Gaiteros

12.00 - Reunión motera Cabaleiros Do Ferro (Plaza de España)

Miércoles 24 de septiembre: 9.30 - Senderismo 'Mayores'

11.30 - Sesión de yoga adaptado en silla

18.30 - Evento lúdico promocional de floorball-junior 3VS3 (Plaza de España)

Jueves 25 de septiembre: 18.00 - Latin Dance y Style Dance (Plaza Mayor)

Viernes 26 de septiembre: 18.00 - Actuación escuelas de danza de Las Rozas

19.30 - Triduo de San Miguel (Iglesia de San Miguel Arcángel)

20.00 - Apertura Recinto ferial

20.00 - Entrega de premios del XXIX Concurso de Pintura y Dibujo José Prat. (Centro Municipal El Abajón)

Sábado 27 de septiembre: 10.00 - III Carrera Cris contra el cáncer (Dehesa de Navalcarbón)

10.00 a 12.00 - III Ruta Exhibición de Las Rozas a San Lorenzo de El Escorial en coches de época (C/Real)

10.00 - Campeonato de petanca (Parque de los Cuatro Elementos)

10.00 - Torneo de Ping-Pong 'La María' (Parque Espíritu de Ermua).

11.30 - Actuación Swing Las Rozas (Plaza Mayor)

18.00 - Rugby Kids Challenge (Campo de fútbol 7 Recinto Ferial Sur)

19.30 - Triduo de San Miguel (Iglesia de San Miguel Arcángel)

Domingo 28 de septiembre: 07.30 - Rosario de la aurora

10.00 - Torneo de Ping-Pong 'La María' (Parque Espíritu de Ermua)

10.30 - Campeonato de Chito (Campo de chito del Recinto Ferial)

18.30 - Triduo de San Miguel (Iglesia de San Miguel Arcángel)

20.00 - Pregón a cargo de HEVIA, chupinazo y coronación Reyes y Reinas (Plaza Mayor)

00.00 - Fuegos Artificiales (Parking Centro Multiusos)

Lunes 29 de septiembre: 11.00 - Misa solemne presidida por el Cardenal don José Cobo, arzobispo de Madrid, seguida de procesión solemne (Iglesia de San Miguel Arcángel)

12.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

14.00 - Gran Paella Popular (Jardines de la Iglesia)

17.00 - Juegos populares (Plaza de España)

20.00 - Desfile de carrozas, charangas y peñas locales (Calle Real)

Martes 30 de septiembre: 20.00 - Bingo loco (Plaza España)

20.00 - Pasacalles (Plaza España)

Miércoles 1 de octubre: 19.30 - La hora de la tortilla (Avd. de los Toreros)

20.00 - Responde con los 70 (Kahoot) (Plaza Mayor)

Jueves 2 de octubre: 19.00 - Exhibición de zumba (Gimnasio We Look Fit en Plaza Mayor)

20.00 - Maxijuegos (C/Real)

Viernes 3 de octubre: 12.00 - Baile del vermut con música en directo (Plaza de España)

12.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

13.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

17.00 - Diana floreada, con la colaboración de las peñas locales

18.00 - Encierro y suelta de novillos (Centro Multiusos)

20.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

Sábado 4 de octubre: 08.00 - Diana floreada, con la colaboración de las peñas locales

09.00 - Almuerzo popular (Parking del Auditorio)

10.30 - Encierro y suelta de vaquillas

11.00 - Encierro infantil

11.30 a 14.30 - Gran Parque infantil (Parking del Auditorio)

11.30 - Juegos infantiles 'Los Mismos juegos de siempre' (Parking del Auditorio)

11.30 - Juegos populares (Plaza de España)

12.00 - Huevos con chorizo (Plaza de España)

12.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

12.30 - Espectáculo musical infantil LOLA TOC TOC 'VIAJE A LA ISLA DE LOS SUEÑOS' (Plaza Mayor)

13.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

17.00 a 20.00 - Gran Parque infantil (Parking del Auditorio)

18.00 - Corrida de toros (Centro Multiusos)

Domingo 5 de octubre: 08.00 - Diana floreada

09.00 - Almuerzo popular (Parking del Auditorio)

10.30 - Encierro y suelta de vaquillas

11.30 - Juegos populares (Plaza de España)

12.00 - Torneo de futbolín (Plaza de España)

12.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

13.00 - Pasacalles por el pueblo con la charanga

14.00 - Comida popular (Jardines de la Iglesia)

18.00 - Corrida de toros (Centro Multiusos)

22.30 - Mascletá Mixta (Parking Centro Multiusos)

Lunes 6 de octubre: 20.00 - Cena de confraternidad (Plaza Mayor)

Conciertos

Aquí tienes el detalle de los conciertos confirmados hasta ahora, con días, artistas y lugar de la actuación.

Viernes 26 de septiembre: 22.00 - Concierto de MIKEL IZAL (Centro Multiusos)

Domingo 28 de septiembre: 22.30 - Actuación grupo DARWIN (Plaza Mayor)

Lunes 29 de septiembre: 22.30 - Actuación grupo MONTANA (Plaza Mayor)

Viernes 3 de octubre: 21.00 - Tributo a RAPHAEL (Plaza Mayor)

22.30 - Concierto de FUNAMBULISTA (Recinto Ferial)

23.30 - Discoteca móvil (Parking Sur Recinto Ferial)

23.30 - Orquesta MAXIMS (Plaza Mayor)

Sábado 4 de octubre: 21.00 - Tributo a ABBA (Plaza Mayor)

22.30 - Concierto de VEINTIUNO (Recinto Ferial)

23.30 - Discoteca móvil (Parking Sur Recinto Ferial)

00.00 - Actuación del grupo METROPOP (Plaza Mayor)

Con esta programación, Las Rozas aseguran unas Fiestas de San Miguel 2025 que combinan actividades para todas las edades, espectáculos y música. Desde la mañana hasta bien entrada la noche, las calles serán un hervidero de actividades, encuentros y momentos para el recuerdo.