Fiestas de La Melonera 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Septiembre es un mes sin tierra, sí, nadie se cree esa chorrada de que el verano acaba el día 22, cómo va a acabar casi en octubre, estamos locos, no tiene sentido. Pero evidentemente el otoño tampoco llega en septiembre, el otoño es lo que viene después de la resaca, y septiembre es la encarnación de la resaca. En este extraño paréntesis, o en esta especie de pantalla de carga, o en este letargo en el que el mundo vuelve a entrar en dinámica, Madrid gusta de vestirse de fiesta. Municipios, distritos, barrios, todos, todos están de acuerdo en celebrar su vida a estas alturas del año, Dios sabe por qué.

Ocupan a este artículo, por tanto, las queridas Fiestas de La Melonera, esto es, las Fiestas de Arganzuela. Del 4 al 7 de septiembre, el distrito madrileño dispondrá una programación «para todo gusto y edad», de donde destacan especialmente el cartel musical y, claro, la famosa Carrera de La Melonera, en su XXXIV edición.

Programa de las Fiestas de La Melonera 2025

Así, esta es la programación oficial para las Fiestas de La Melonera 2025:

Jueves 4 de septiembre • 19:00h- Inauguración de exposición: XXXIX Edición de Pintura y XVII Edición de Fotografía de los Premios Arganzuela 2025. Exposición: Del 3 al 14 septiembre en la Sala de Exposiciones «La Lonja» del Centro Cultural Casa del Reloj.

• 20:00h- I Parte: Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025. Nave de Terneras.

• 20:00h- Concierto: Santa Esencia. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• 22:00h- Concierto: Javier Ojeda (Danza Invisible). Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

Viernes 5 de septiembre • 20:00h- II Parte: Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025. Nave de Terneras.

• 20:00h- Tardeo castizo. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• 20:00h- Concierto: Los Chisperos de Arganzuela. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• 22:00h- Concierto: Nacha Pop. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• Desde entonces y hasta fin de fiesta: Dj Varoc.

Sábado 6 de septiembre • 11:00h- Juegos tradicionales de madera. Zona posterior de la Nave de Terneras. Del programa «Jugamos en Familia».

• 11:45h- Cabaret Ovejuno. Cía. Vidas de Alambre. Zona posterior de la Nave de Terneras. Del programa «Jugamos en Familia».

• 12:30h- Fiesta de espuma. Zona posterior de la Nave de Terneras. Del programa «Jugamos en Familia».

• 20:00h- Concierto: Entreduendes. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• 22:00h- Concierto: Camela. Concierto: Entreduendes. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• Desde entonces y hasta fin de fiesta: Dj Vaquero.

Domingo 7 de septiembre • 11:30h- Pez al Revés. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río. Del programa «Música en Familia».

• 12:30h- Meraki For Kids. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río. Del programa «Música en Familia».

• 20:00h- Actuación del grupo ganador de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• 21:30h- Concierto: Bendecida, «Tributo a Héroes del Silencio». Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

• Y para finalizar las fiestas: ¡Fuegos artificiales! Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

Luego, más actividades «para todos los públicos», así como actividades deportivas y campeonatos:

Jueves 4 de septiembre • 10:30h y hasta las 12:30h- Actividad intergeneracional: exhibición de coches teledirigidos artesanales. ¡También están invitados todos los niños! Zona de pistas de petanca CMM «Luca de Tena».

• 11:00h y hasta las 13:30h- Charla/coloquio: La Melonera y sus orígenes, por Justo Carretero León. Centro Intergeneracional «Ouka Leele»1ª planta (Sala de Conocimientos).

Domingo 14 de septiembre • 11:30h- Solemne misa en honor de nuestra patrona la Virgen del Puerto. A continuación: procesión por las inmediaciones de la ermita. Ermita Virgen del Puerto.

Sábado 13 de septiembre • 09:00h y hasta las 14:00h- Torneo Cuadrangular de Voleibol. Categoría: Cadete Femenino. CDM Centro Dotacional Integrado Ángel del Río. CDM Centro Dotacional Integrado Ángel del Río. Información y organización: arganvoley@gmail.com.

• 11:00h y hasta la 13:00h- Pozo de pickleball para adultos. Plazas gratuitas y limitadas. Requisitos: los participantes tienen que saber jugar partidos. Categoría única: mayores de 15 años. Inscripción por parejas. Nivel único. No se presta material. Información y organización: www.netsportsclub.com. Fecha inscripción: 1 de septiembre hasta completar plazas. CDM Marqués de Samaranch.

Domingo 14 de septiembre • Torneos de fútbol. I.D.B. Parque de Arganzuela - Campo de Fútbol Madrid Río. Participan: Entidades del Distrito. Organiza: www.cfmadridrio.com:

- Cadete: 09:30h.

- Alevín F11: 11:15h.

- Infantil: 12:30h.

• Pozo de pádel para adultos. Plazas gratuitas y limitadas. CDM Marqués de Samaranch. Requisitos: Saber jugar partidos. Categoría única: mayores de 15 años en adelante. Imprescindible inscribirse por parejas y por niveles. Información e inscripciones: www.netsportsclub.com. Fecha inscripción: 1 de septiembre hasta completar plazas.

- De 10:00h a 11:30h- Pozo Nivel 2 Municipal y en adelante.

- De 12:00h a 13:30h- Pozo Nivel 0-1 Municipal.

• 17:30h y hasta las 19:00h- Clínic y exhibición de gimnasia rítmica. Pabellón CDM La Fundi. Clínic gratuito abierto a menores de 5 a 17 años.

- 17:30h: Calentamiento y clínic interactuando con gimnastas y entrenadoras del Club Gimnasia Rítmica Arganzuela.

- 18:30h: Exhibición equipos de competición del Club Gimnasia Rítmica Arganzuela.

Precio gratuito. Información + inscripciones hasta completar aforo: arganzuelacgr@gmail.com

Sábado 27 de septiembre • 10:30h y hasta las 12:00h- Las 24 de La Fundi. Pabellón CDM La Fundi. Podrán participar corredores desde los 4 años en adelante. Fecha de inscripción: hasta el jueves 25 de septiembre. Inscripción gratuita. Información + inscripciones: idmlafundi@madrid.es y gardegs@madrid.es.

La concejala presidenta de Arganzuela, María Dolores Navarro Ruiz, ha querido enviar un mensaje a sus vecinos: «Las Fiestas de La Melonera son una oportunidad para parar el ritmo diario, mirar alrededor y disfrutar del distrito que compartimos. Porque en estos días no hay prisa, hay encuentro. No hay rutina, hay música. No hay horarios, hay barrio. Desde la Junta Municipal de Arganzuela os animamos a participar, a salir a la calle, a disfrutar con responsabilidad y a hacer vuestras estas fiestas que son de todos».