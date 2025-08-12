Fiestas de Leganés en Madrid: programa completo, actividades y conciertos gratis

Leganés (Madrid), 17 de agosto de 2008. Fiestas de Leganés. Concurso de Esculturas humanas

Si para todos nosotros agosto solo significa calor y sudor y horribles trayectos en metro, para Leganés significa todo eso, por supuesto, pero también la celebración de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque. Este 2025 aguardarán oficialmente desde hoy 12 hasta el 17, aunque ya vienen sucediéndose actividades desde el 8.

Los diseños de festejo, un año más, sitúan a las Peñas como grandes protagonistas, recuperando actividades lúdicas para todos los públicos como la Fiesta del Agua (sábado 16), las Peñas Party (los días 13, 14, 15 y 16), con El Pulpo y DJ Tello, y una gran competición con pruebas. Destaca como novedad PARAPA, «una mezcla de deporte y baile con la interacción de DJ's y los números 1 de TikTok».

La música correrá por dos pistas distintas: la de los conciertos gratuitos en el Recinto Ferial, con artistas como Carlos Baute, King África, Marta Santos o Vicco; y la de los festivales 'Los 40 Urban Party' y 'Radiolé', protagonizados por Omar Montes, Ptazeta, La Pantera, Alazán o David Cantero, entre otros.

Programación de las fiestas de Leganés de 2025

Martes 12 de agosto 20:00 h – Desfile de Peñas desde Plaza Mayor

21:00 h – Pregón a cargo de Jimmy Brody en Plaza de España

21:30 h – Fuegos artificiales del pregón

21:45 h – Presentación del C.D. Leganés

22:00 h – Festival Radiolé en el Recinto Ferial

23:00 h – Orquesta Dier en Plaza de España

Miércoles 13 de agosto 22:00 h – Concierto de King África (Recinto Ferial)

23:00 h – Actuación de Los Cubata (Plaza de España)

23:59 h – Fiesta Parapa (Recinto Ferial)

02:00 h – Peñas Party (Plaza de España)

Jueves 14 de agosto 11:30 h – Fiesta de la espuma infantil (Plaza Policía Nacional)

22:30 h – Festival Los 40 Urban Party con Omar Montes, Ptazeta, Lérica, Maikel de la Calle y más (Recinto Ferial)

23:00 h – Orquesta Beat Movie (Plaza de España)

23:59 h – Fuegos artificiales (Recinto Ferial)

01:00 h – Súper Peñas Party con El Pulpo y DJ Tello (Plaza de España)

02:00 h – Primer Supermartxón en La Nueva Cubierta

Viernes 15 de agosto 11:00 h – Solemne misa en honor a la Virgen de Butarque

14:00 h – Comida popular (Paseo de Colón)

23:00 h – Orquesta Dumbledore (Plaza de España)

23:00 h – Concierto de Marta Santos (Recinto Ferial)

23:59 h – Batalla de Gallos (Plaza Cataluña)

02:00 h – Supermartxón (La Nueva Cubierta)

Sábado 16 de agosto 12:00 h – Fiesta del Agua (Paseo de Colón)

21:30 h – Pasacalles nocturno con Peñas y Gigantes y Cabezudos

23:00 h – Orquesta Xena (Plaza de España)

23:00 h – Concierto de Vicco (Recinto Ferial)

02:00 h – Peñas Party + Supermartxón

Domingo 17 de agosto 11:00 h – Castillos hinchables acuáticos (Paseo de Colón)

19:30 h – Competición estilo «Humor Amarillo» (Plaza Mayor)

21:30 h – Tributo 80-90 por Metropop (Plaza de España)

22:00 h – Concierto de Carlos Baute (Recinto Ferial)

23:59 h – Traca final de fiestas (Paseo de Colón)

El pregón quedará dado en Plaza de España hoy 12 a partir de las 21:00. Corre a cargo de Jimmy Brody, fotógrafo, cocinero, modelo y DJ de Leganés. Lo precederá el aclamado Desfile de Peñas, desde Plaza Mayor hasta esta Plaza España. El miércoles 13, mientras tanto, a las 21:00 tendrá lugar en el Recinto Ferial la presentación de la primera plantilla del C.D. Leganés para la temporada 2025/26, de sus nuevos fichajes y del primero equipo Senior femenino.