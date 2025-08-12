Suscribete a
ABC Premium

Fiestas de Leganés en Madrid: programa completo, actividades y conciertos gratis

Un año más, así luce la programación de las fiestas patronales del municipio sureño

Madrid en fiestas: sesión Bresh en Lavapiés, Carlos Baute en Leganés y un Grand Prix en Pinto

Leganés (Madrid), 17 de agosto de 2008. Fiestas de Leganés. Concurso de Esculturas humanas
Leganés (Madrid), 17 de agosto de 2008. Fiestas de Leganés. Concurso de Esculturas humanas IGNACIO GIL

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si para todos nosotros agosto solo significa calor y sudor y horribles trayectos en metro, para Leganés significa todo eso, por supuesto, pero también la celebración de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque. Este 2025 aguardarán oficialmente desde hoy 12 hasta el 17, aunque ya vienen sucediéndose actividades desde el 8.

Los diseños de festejo, un año más, sitúan a las Peñas como grandes protagonistas, recuperando actividades lúdicas para todos los públicos como la Fiesta del Agua (sábado 16), las Peñas Party (los días 13, 14, 15 y 16), con El Pulpo y DJ Tello, y una gran competición con pruebas. Destaca como novedad PARAPA, «una mezcla de deporte y baile con la interacción de DJ's y los números 1 de TikTok».

La música correrá por dos pistas distintas: la de los conciertos gratuitos en el Recinto Ferial, con artistas como Carlos Baute, King África, Marta Santos o Vicco; y la de los festivales 'Los 40 Urban Party' y 'Radiolé', protagonizados por Omar Montes, Ptazeta, La Pantera, Alazán o David Cantero, entre otros.

Programación de las fiestas de Leganés de 2025

Martes 12 de agosto

  • 20:00 h – Desfile de Peñas desde Plaza Mayor

  • 21:00 h – Pregón a cargo de Jimmy Brody en Plaza de España

  • 21:30 h – Fuegos artificiales del pregón

  • 21:45 h – Presentación del C.D. Leganés

  • 22:00 h – Festival Radiolé en el Recinto Ferial

  • 23:00 h – Orquesta Dier en Plaza de España

Miércoles 13 de agosto

  • 22:00 h – Concierto de King África (Recinto Ferial)

  • 23:00 h – Actuación de Los Cubata (Plaza de España)

  • 23:59 h – Fiesta Parapa (Recinto Ferial)

  • 02:00 h – Peñas Party (Plaza de España)

Jueves 14 de agosto

  • 11:30 h – Fiesta de la espuma infantil (Plaza Policía Nacional)

  • 22:30 h – Festival Los 40 Urban Party con Omar Montes, Ptazeta, Lérica, Maikel de la Calle y más (Recinto Ferial)

  • 23:00 h – Orquesta Beat Movie (Plaza de España)

  • 23:59 h – Fuegos artificiales (Recinto Ferial)

  • 01:00 h – Súper Peñas Party con El Pulpo y DJ Tello (Plaza de España)

  • 02:00 h – Primer Supermartxón en La Nueva Cubierta

Viernes 15 de agosto

  • 11:00 h – Solemne misa en honor a la Virgen de Butarque

  • 14:00 h – Comida popular (Paseo de Colón)

  • 23:00 h – Orquesta Dumbledore (Plaza de España)

  • 23:00 h – Concierto de Marta Santos (Recinto Ferial)

  • 23:59 h – Batalla de Gallos (Plaza Cataluña)

  • 02:00 h – Supermartxón (La Nueva Cubierta)

Sábado 16 de agosto

  • 12:00 h – Fiesta del Agua (Paseo de Colón)

  • 21:30 h – Pasacalles nocturno con Peñas y Gigantes y Cabezudos

  • 23:00 h – Orquesta Xena (Plaza de España)

  • 23:00 h – Concierto de Vicco (Recinto Ferial)

  • 02:00 h – Peñas Party + Supermartxón

Domingo 17 de agosto

  • 11:00 h – Castillos hinchables acuáticos (Paseo de Colón)

  • 19:30 h – Competición estilo «Humor Amarillo» (Plaza Mayor)

  • 21:30 h – Tributo 80-90 por Metropop (Plaza de España)

  • 22:00 h – Concierto de Carlos Baute (Recinto Ferial)

  • 23:59 h – Traca final de fiestas (Paseo de Colón)

El pregón quedará dado en Plaza de España hoy 12 a partir de las 21:00. Corre a cargo de Jimmy Brody, fotógrafo, cocinero, modelo y DJ de Leganés. Lo precederá el aclamado Desfile de Peñas, desde Plaza Mayor hasta esta Plaza España. El miércoles 13, mientras tanto, a las 21:00 tendrá lugar en el Recinto Ferial la presentación de la primera plantilla del C.D. Leganés para la temporada 2025/26, de sus nuevos fichajes y del primero equipo Senior femenino.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app