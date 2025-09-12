Fiestas de Fuenlabrada 2025: programa, actividades y conciertos gratis

El verano casi dice adiós pero no así las fiestas patronales de los diferentes municipios y zonas de Madrid, que siguen con un buen color a estas alturas del año. Y es que los vecinos de muchos barrios madrileños se preparan ya para recibir múltiples actividades gratuitas en las fiestas que tendrán este año.

Los pueblos y localidades de la Comunidad despliegan cada verano una oferta cultural y festival que combina historia, música y gastronomía en distintos espacios. Los más de 190.000 habitantes con los que cuenta Fuenlabrada están deseosos ya del inicio de sus fiestas patronales, que cuenta con el nuevo Parque Ferial La Pollina y la Plaza de España del casco antiguo como principales escenarios de los grandes eventos de este año.

Con una programación que se extiende del 11 al 17 de septiembre, la ciudad se transforma en un escenario de celebración continua, donde la cultura popular, la música en directo y las tradiciones se entrelazan para ofrecer una experiencia única tanto a vecinos como a visitantes.

Cartel y conciertos principales de las fiestas de Fuenlabrada 2025

El Ayuntamiento fuenlabreño dio a conocer hace tiempo los nombres de los y las artistas que ofrecerán conciertos gratis y al aire libre durante las fiestas, que se celebrarán en el nuevo Parque Ferial del 11 al 17 de septiembre.

El espacio, inaugurado este mismo verano, albergará dichos conciertos en el bautizado como Auditorio Joaquín Sabina los días 11 y 12 de septiembre.

Conciertos principales Iron Savior, Rage, Leo Jiménez y Sákata (jueves 11, Auditorio Joaquín Sabina)

Orquesta Mondragón y Jenasán Orquesta (viernes 12, Recinto Ferial)

Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña (viernes 12, Auditorio Joaquín Sabina)

Festival Hit FM con Tributo a Loquillo, Orquesta The Luxe y DJ Luismi (sábado 13, Recinto Ferial)

Yo Fui a EGB. El fiestón con Boney M., Locomía, Chimo Bayo, Whigfield, Rebeca, Ku Minerva y Leticia Sabater (sábado 13, Auditorio Joaquín Sabina)

Festributo: tributos a El Último de la Fila, Héroes del Silencio y Fito & Fitipaldis (domingo 14, Recinto Ferial)

Macrodisco Cocoloco on Tour (domingo 14, Auditorio Joaquín Sabina)

Orquesta Panorama (miércoles 17, Auditorio Joaquín Sabina)

Un cartel variado dirigido a público de todas las edades. Desde los los míticos Boney M, Locomía, Chimo Bayo; a las bandas alemanas de rock: Iron Savior y Rage; y al talento joven urbano de Recycled J y Las Ninyas del Corro.

¿Cuál es la programación de las fiestas de Fuenlabrada 2025?

El Ayuntamiento ha diseñado un cartel en el que destacan artistas de primer nivel, pero también propuestas populares como el desfile de peñas, las degustaciones de platos típicos, la feria o la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia.

Del 11 al 17 de septiembre, los fuenlabreños podrán disfrutar de conciertos gratuitos, fuegos artificiales, encierros, actividades deportivas y espectáculos para todas las edades. Estos serán los días grandes ya que las fiestas en sí dieron comienzo desde este 6 de septiembre.

Jueves 11 de septiembre 19:00 · Chocolatada para mayores en el Recinto Ferial.

21:00 · Concierto Rock con Iron Savior, Rage, Leo Jiménez y Sákata en Auditorio Joaquín Sabina.

Viernes 12 de septiembre 21:00 · Concierto de la Orquesta Mondragón y Jenasán Orquesta en Recinto Ferial.

21:00 · Festival Joven con Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña en Auditorio Joaquín Sabina.

23:00 · Orquesta Krypton en Plaza de España.

Sábado 13 de septiembre 13:00 · Morconada y migas en Espacio Municipal Los Arcos.

13:00 · Títeres Brux, el Marciano en Plaza del Tesillo.

14:00 · Concierto de Silvana Mangano en Plaza de España.

17:00 · Festival Hit FM + Tributo a Loquillo + Orquesta The Luxe + DJ Luismi en Recinto Ferial.

17:30 · Desfile de peñas por las calles de la ciudad.

20:00 · ConciertoYo Fui a EGB. El fiestón en Auditorio Joaquín Sabina.

21:00 · Pregón de Natividad García en Plaza de España.

21:30 · Orquesta Neverland en Plaza de España.

23:59 · Fuegos artificiales desde La Pollina.

Domingo 14 de septiembre 19:30 · Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia por las calles del centro.

21:00 · Festival de Tributos Festributo en Recinto Ferial.

21:00 · Macrodisco Cocoloco on Tour en Auditorio Joaquín Sabina.

22:00 · Orquesta Shadow en Recinto Ferial.

23:00 · Orquesta Estrella Central en Plaza de España.

Lunes 15 de septiembre 09:00 · Encierro desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros.

10:30 · Suelta de reses en la Plaza de Toros.

18:00 · Corrida de toros en la Plaza de Toros.

19:00 · Gymkana juvenil en distintos puntos de la ciudad.

21:00 · Noche de las Regiones en Recinto Ferial.

22:00 · Orquesta Maxims en Plaza de España.

Martes 16 de septiembre 09:00 · Encierro desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros.

10:30 · Suelta de reses en la Plaza de Toros.

18:00 · Gran Concurso de Recortes en la Plaza de Toros.

20:00 · Degustación de pisto manchego en Casa Castilla-La Mancha.

22:00 · Orquesta Gran Danubio's Show en Recinto Ferial.

22:00 · Orquesta La Gran Rockset en Plaza de España.

Miércoles 17 de septiembre 09:00 · Encierro desde calle de la Arena hasta la Plaza de Toros.

10:30 · Suelta de reses en la Plaza de Toros.

18:00 · Novillada sin picadores en la Plaza de Toros.

21:00 · Concierto de la Orquesta Panorama en Auditorio Joaquín Sabina.

21:00 · Degustación de floretas dulces extremeñas en Casa Extremeña.

22:00 · Orquesta La Factoría Show en Plaza de España.

Las personas empadronadas en Fuenlabrada podrán adquirir las entradas para el Festival 'Yo fui a EGB' a un precio reducido de 10 euros, un descuento del 50% respecto al precio de taquilla de todas aquellas personas que no residan en la ciudad, a los que les costará 20 euros.