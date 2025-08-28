Fiestas de Colmenar Viejo 2025: programa, actividades, conciertos y cómo llegar

Si a principios de septiembre el mundo vuelve a funcionar como siempre, en Colmenar Viejo se detiene. No por nada: celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Los Remedios del 29 de agosto al 2, con actividades ya desde antes. El municipio ha dispuesto una programación «pensada para el disfrute de todos los vecinos y visitantes».

Las atracciones infantiles se instalarán en el Recinto Ferial. La Plaza Eulogio Carrasco acogerá a los chiringuitos de las asociaciones locales, y en la carpa de la Explanada de la Plaza de Toros habrá música, cañeo y otras tantas actividades. El cartel taurino consta de cinco festejos repartidos del 30 al 3, con tres corridas de toros, una de ellas mixta, una novillada picada y una novillada sin picadores. Los Conciertos de Remedios, celebrados durante los días 22, 23 y 24, incluyeron artistas de alto caché: BJones, DJ Nano, Abraham Mateo, Fonsi Nieto y Mago de Oz.

Programación y actividades

Así luce, pues, la programación oficial de estas Fiestas de Colmenar Viejo a partir del 31 de agosto:

Domingo 31 de agosto • Chocolate con churros para los mayores del municipio: de 08:30 a 12:30h y de 20:00 a 00:00h, en Casa Nico (C/ Estanco, 6); y de 10:00 a 21:00h, en el Centro Social 'El Vivero' y en el Centro de Mayores 'Paraguay'.

• 10:30h- Pasacalles de gigantes, cabezudos y dulzaineros, con el siguiente recorrido: Claretianos, Residencia Santa Teresa, C/ Iglesia, C/ Pilar, C/ Soledad, Residencia Ntra. Sra. de la Soledad y del Carmen.

• 11:30h y hasta las 14:30h- Gran parque infantil de hinchables en la Avda. de Los Remedios.

• 12:00h- Misa Mayor en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora.

• 12:00h- Momentos ochenteros musicales en la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros.

• 12:30h- Exhibición de bueyes pequeños, que irán desde la Glorieta 'El Yiyo' a la Plaza de Toros 'La Corredera'. Allí, a las 13:00h, será el desencajonamiento de las reses a lidiar los días 1 y 2 de septiembre.

• 13:30h- Concierto de la Banda de Músicade Colmenar Viejo en el Parque Santiago Esteban Junquer.

• 14:00h- Comida popular y concierto de Makau (flamenco) en la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros. A las 16:00h, sesión musical con DJ Indiverso.

• 18:00h- XXI Torneo Absoluto de Ajedrez 'Virgen de los Remedios' en la Explanada de la Plaza de Toros.

• 18:00h y hasta las 21:00h- Gran parque infantil de hinchables en la Avda. de Los Remedios.

• 18:30h- Segunda de la Feria Taurina: novillada con picadores, con novillos de la ganadería Toros de Brazuelas para los novilleros David López, El Mene y Julio Méndez, en la Plaza de Toros 'La Corredera'.

• 21:30h- Procesión principal salida de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora.

• 22:00h- En la Explanada de la PLaza de Toros, concierto del grupo Mundo Futuro: tributo a Mecano.

• 23:00h- En la Explanada 'Las Vegas', actuación de la orquesta La Misión.

• 00:00h y hasta las 06:00h- DJ Yeyé. En los chiringuitos de las asociaciones.

• 00:30h- En la Plaza del Pueblo, verbena popular con la orquesta Nueva Banda.

• 01:00h- Fiesta 'Lo Más Sonado' en la Carpa de la Explanada de la Plaza deToros, con DJ Pedraza.

Lunes 1 de septiembre • Chocolate con churros para los mayores del municipio: de 08:30 a 12:30h y de 20:00 a 00:00h, en Casa Nico (C/ Estanco, 6); y de 10:00 a 21:00h, en el Centro Social 'El Vivero' y en el Centro de Mayores 'Paraguay'.

• 11:30h y hasta las 14:30h- Gran parque infantil de hinchables en la Avda. de Los Remedios.

• 12:00h- Degustación de Mahou Reserva 0.0 y bailes de salón (con Huellasde Baile) en la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros.

• 13:00h- Desencajonamiento de las reses a lidiar el día 3 de septiembre en la Plaza de Toros 'La Corredera'.

• 13:30h- En el Parque Santiago Esteban Junquer, concierto de la Banda de Música de Colmenar Viejo.

• 14:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, comida popular y concierto de Borja Rodríguez (rumbas y flamenco). A a las 16:00h, sesión de música DJ con Deepfferent House.

• 18:00h y hasta las 21:00h- Gran parque infantil de hinchables en la Avda. de Los Remedios.

• 18:30h- Tercera de la Feria Taurina: corrida de toros mixta, con reses de las ganaderías Guiomar Moura y Guadaira, para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Emilio de Justo y Borja Jiménez, y el sobresaliente Álvaro de la Calle, en la Plaza de Toros 'La Corredera'.

• 21:30h- En la Plaza del Pueblo, musical infantil 'Disneymanía'. A su finalización, y hasta las 05:00h, discoteca móvil con DJ y animador para todos los públicos.

• 22:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, concierto del grupo Cuéntame al Oído: tributo a La Oreja de Van Gogh.

• 00:00h- Fiesta 'Monster' en la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, conDJ Goyo y DJ Neil.

• 00:00h y hasta las 06:00h- DJ Isra Palomares y DJ Nacho Aguilar, en los chiringuitos de las asociaciones.

Martes 2 de septiembre • Chocolate con churros para los mayores del municipio: de 08:30 a 12:30h y de 20:00 a 00:00h, en Casa Nico (C/ Estanco, 6); y de 10:00 a 21:00h, en el Centro Social 'El Vivero' y en el Centro de Mayores 'Paraguay'.

• 11:30h- Pasacalles de gigantes, cabezudos y dulzaineros acompañando el traslado de la Virgen al Canto, partiendo de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora. A continuación, sobre las 13:00h, mascletá de despedida a la Virgen en la Explanada de la Plaza de Toros.

• 13:30h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, degustación de Mahou Sin Filtrar 0.0.

• 14:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, concierto del grupo Whisky Barato: tributo a Fito y Fitipaldis.

• 16:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, sesión musical con DJ Bandolero.

• 18:00h y hasta las 21:00h- Gran parque infantil de hinchables en la Avda. de Los Remedios.

• 18:30h- Cuarta corrida de la Feria Taurina: toros de la ganadería Conde de Mayalde para los toreros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega, en la Plaza de Toros 'La Corredera'.

• 19:00h y hasta las 21:30h- Feria Sin Ruido en el Recinto Ferial 'Las Huertas', con un 50% de descuento en las atracciones mecánicas a razón del Día del Niño.

• 21:30h- En la Plaza del Pueblo, concierto infantil: Nika y Matsu.

• 22:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, concierto del grupo VH: tributo a Bon Jovi y Queen.

• 23:30h- Espectáculo piromusical de fin de fiestas en la explanada del Parque'El Cerrillo'.

• 00:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, DJ Dani y DJ Xinly.

• 00:00h y hasta las 05:00h- Discoteca móvil con DJ y animador para todos los públicos en la Plaza del Pueblo.

• 00:00h y hasta las 06:00h- DJ Gazpacho, en los chiringuitos de las asociaciones.

Miércoles 3 de septiembre • 14:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plaza de Toros, concierto del grupo Pop del Arte: tributo a la Movida madrileña.

• 18:30h- Quinta de Feria y cierre de cartel: novillada sin picadores, con novillos de El Álamo para los novilleros Rodrigo Cobo, Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez, en la Plaza de Toros La Corredera.

• 22:00h- En la Carpa de la Explanada de la Plazade Toros, concierto de Fran Valenzuela: tributo a Alejandro Sanz.

Tal y como señala la Administración, el Punto Violeta de prevención, atención y concienciación en materia de igualdad estará habilitado en la Plaza de Eulogio Carrasco, junto a los chiringuitos de las asociaciones, el jueves 28 y el domingo 31 de agosto, y el lunes 1 y el martes 2 de septiembre; y en el Recinto Ferial 'Las Huertas' el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, en ambas ubicaciones con horario de 22:00 a 04:00.

Cómo llegar

La estación de tren de Colmenar Viejo no está precisamente ubicada en el núcleo urbano del municipio. Para llegar a ella desde Madrid, en cualquier caso, se ha de coger la línea C-4b de Cercanías. Luego, y a cambio de no andar, las líneas urbanas de autobús 1 y 2, por ejemplo, conectan la estación con la zona caliente de las fiestas. En materia de autobuses interurbanos, de Madrid se pueden coger los 721, 722, 724, 725, 726, 191, 193 o 196. Para más información se puede consultar la página de Moovit.