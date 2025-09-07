Fiestas de Arganda del Rey 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Es evidente que Nietzsche desarrolló la idea aquella del eterno retorno porque se vio un día cualquiera de septiembre por Madrid: fuera a donde fuera, municipios, barrios, distritos, en todos había todos los días fiestas y celebraciones. Se acababan unas y comenzaban otras, y cada ayuntamiento iba de pregón en pregón en un orden encadenado y armónico, sucesivo. Y en esas volvemos a estar ahora, en septiembre de 2025. O a inicios de: por el momento tan solo lo vemos venir. Aunque algunas de estas fiestas ya están aquí.

Efectivamente, es el caso de las Fiestas Patronales de Arganda del Rey en honor a la Virgen de la Soledad, que dieron su pistoletazo de salida ayer día 6. Se prolongarán hasta el 16, y el Ayuntamiento del lugar se ha encargado de preparar un «cuidado» programa «cargado de tradición, cultura, deporte y música».

Programación de las Fiestas de Arganda del Rey 2025

Así luce, pues, la susodicha programación de las Fiestas de Arganda del Rey 2025:

Domingo 7 de septiembre • 09:00h- Jornada de petanca. Parque El Mirador.

• 09:00h- Torneo de bádminton. Pabellón Sergio Lozano (La Poveda).

• 10:00h- European Open de Judo. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

• 10:30h- Bautismo de buceo. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

• 11:00h- Jornada de puertas abiertas Salvamento Arganda. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

• 12:00h- Jornada de tecnificación Master Salvamento. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

• 17:30h- Disco Móvil. Parque González Bueno.

• 17:30h- Gigantes y Cabezudos. Desde Fuente Nueva hasta la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.

• 19:00h- Ofrenda floral. Desde Fuente Nueva hasta la Ermita Ntra. Sra. de la Soledad.

• 22:00h- Pregón y coronación de reina y damas de 2025. Concierto de Carlos Baute.

• 00:00h- Diferentes estilos de música con DJs locales. Recinto Ferial.

Lunes 8 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. Calle San Juan. A continuación, capea.

• 18:30h- Novillada con picadores. A continuación, capea. Plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 19:00h- Pequefest: ¿A qué sabe la luna? Parque Memorial 25 N (El Grillero).

• 21:00h- Festival Las Noches de la Casa del Rey. Tributo a Rapahael, Julio Iglesias, Camilo Sesto. Actuación de Luis Muñoz. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 00:00h- Discoplaza. Plaza de la Constitución.

• 00:00h- Arganda DJ. Recinto Ferial.

Martes 9 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. Calle San Juan. A continuación, capea.

• 12:00h- III Encuentro de peñas. Alrededores de la Plaza de la Constitución.

• 18:30h- Novillada con picadores. A continuación, capea. Plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 19:00h- Rocódromo: jornada de puertas abiertas. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

• 19:00h- Pequefest: Manolito sin miedo. Parque Miguel Ángel Blanco.

• 20:00h- Espectáculo de circo: Estrellita Fliping. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 22:30h- Festival Las Noches de la Casa del Rey. Tributo a Fito y los Fitipaldis. Actuación de Corazón Oxidado. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 00:00h- De vuelta a los 2000. Dj Gonzalo, Sergio García y José del ReyPlaza de la Constitución.

• 00:00h- Arganda DJ. Recinto Ferial.

Miércoles 10 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. Calle San Juan. A continuación, capea.

• 10:30h- Gachas argandeñas con charanga. Centro de Mayores de Arganda.

• 18:30h- Novillada con picadores. A continuación, capea. Plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 19:00h- Pequefest: Quijote cabalga de nuevo. Parque de la Avda. de Praga.

• 20:00h- Espectáculo circo familiar: Cateura. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 21:00h- Actuación del Taller de Copla Grupo Centro de Mayores. Caseta de la C. R. de Andalucía.

• 22:30h- Festival Las Noches de la Casa del Rey. Tributo a Marea. Actuación de Perros Verdes. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 00:00h- Gran desfile de disfraces con charanga. Plaza de los Bienvenida hasta la Plaza.

• 00:00h- Arganda DJ. Recinto Ferial.

• 01:00h- Capea nocturna. Plaza de Toros de Arganda del Rey.

Jueves 11 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. C/ San Juan. A continuación, capea.

• 18:30h- Novillada con picadores. A continuación, capea. Plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 19:00h- Pequefest: Érase una vez un circo. Parque El Terrero.

• 20:00h- Espectáculo familiar: Welocme and sorry. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 21:00h- Actuación del Cuadro de Baile de la Casa Regional de Andalucía. Caseta de la C. R. de Andalucía.

• 22:00h- Actuación de Kelyna Show. Caseta de la C. R. de Extremadura.

• 22:30h- Festival Las Noches de la Casa del Rey. Tributo a Estopa. Actuación de Destrangis. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 00:00h- Vuelve a los 80. Mori Dj y Joe Díaz. Plaza de la Constitución.

• 00:00h- Arganda DJ + José de las Heras. Recinto Ferial.

Viernes 12 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. C/ San Juan. A continuación, capea.

• 12:00h- Transhumancia de cabestrillos. Calle Real.

• 12:00h- Migas extremeñas. Caseta de la C. R. de Extremadura.

• 12:30h- Encierro de carretones. Calle Real.

• 18:30h- Novillada con picadores. A continuación, capea.Plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 19:00h- Pequefest: Reciclando cuentos. Plaza de la Alegría.

• 21:00h- Espectáculo familiar: Piensa en Willbur. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 21:00h- Actuación del Coro Rociero Albaicín. Caseta de la C. R. de Andalucía.

• 23:00h- Tradicional verbena. Ermita de Ntra. Sra. de La Soledad.

• 00:00h- Discoplaza. Plaza de la Constitución.

• 00:30h- Orquesta Panorama City. Recinto Ferial.

Sábado 13 de septiembre • 09:00h- Tirada al plato Virgen de la Soledad. Campo de Tiro El Campillo.

• 11:00h- Celebración de eucaristía. Ermita de Ntra. Sra. de La Soledad.

• 11:00h- Exhibición del Club de Boxeo de Arganda. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

• 11:30h- Trofeo Virgen de la Soledad Fútbol Veteranos. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

• 11:30h- Concurso de recortes infantil con carretones. Plaza de la Constitución.

• 13:00h- Tradicional sardinada flamenca. Caseta Casa de Andalucía.

• 18:00h- Pequefest: Escape room. Parque González Bueno.

• 20:30h- Solemne traslado procesional. Desde la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad hasta la Iglesia de San Juan.

• 00:00h- Espectáculo piromusical. Recinto Ferial.

• 00:30h- Arganda Remember 90. Pablo M y José AguileraPlaza de la Constitución.

• 01:00h- Concierto de Antoñito Molina. Recinto Ferial.

Domingo 14 de septiembre • 12:00h- Presentación del equipo sénior femenino UD La Poveda. Polideportivo Virgen del Carmen.

• 12:00h- Solemne eucaristía. Iglesia de San Juan Bautista.

• 13:00h- Vermut con Dj Pakito. Música y castillos hinchables.Calle Real.

• 19:00h- Pequefest: Aventuras 2.0. Parque González Bueno.

• 20:30h- Solemne traslado procesional. Desde la Iglesia San Juan Bautista hasta la Ermita de Ntra. Sra. de La Soledad.

• 23:00h- Humor amarillo + DJ. Plaza de la Constitución.

• 00:00h- Arganda DJ + Vilu Gontero. Recinto Ferial.

Lunes 15 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. C/ San Juan. A continuación, capea.

• 12:00h- Transhumancia de cabestrillos. Calle Real.

• 12:30h- Encierro de carretones. Calle Real.

• 18:30h- Novillada con picadores. A continuación, capea.Plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 19:30h- Espectáculo familiar: Un mago majo. Plaza de la Amistad entre los Pueblos (Casa del Rey).

Martes 16 de septiembre • 08:30h- Charanga. Plaza de la Constitución y C/ San Juan.

• 09:00h- Encierro de reses. C/ San Juan. A continuación, capea.

• 11:00h- Encierro de vaquillas. Calle Real y plaza de Toros de Arganda del Rey.

• 18:30h- Novillada sin picadores. Final del certamen Vid de Plata 2025. A continuación, capea.Plaza de Toros de Arganda del Rey.

Servicio especial de autobús nocturno

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, se ha informado, dispondrá un servicio especial de autobuses nocturnos para todos aquellos que asistan a las fiestas.

De esta manera, la línea nocturna 303, que comenzará su ruta a las 04:15 horas de la madrugada, estará en funcionamiento desde el próximo domingo 8 de septiembre y durante toda la semana de Fiestas Patronales, tendrá una parada provisional en el Recinto Ferial y pasará por diferentes puntos de Arganda del Rey hasta llegar a La Poveda y terminar en Madrid, en la zona de Conde Casal. Puede consultarse todo horario y combinación a través de Moovit.