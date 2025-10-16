Fiesta de la Trashumancia en Madrid: horario, recorrido y cortes de tráfico previstos por el paso de las ovejas

Cada otoño, el asfalto madrileño se convierte, por unas horas, en una extensión del campo. El sonido de los cláxones deja paso al tintineo de los cencerros y las ovejas sustituyen a los coches en pleno corazón de la capital. Es la Fiesta ... de la Trashumancia, una celebración única que transforma el bullicio urbano en un homenaje a las raíces rurales de España, donde las imágenes de los rebaños que cruzan la Puerta del Sol o la Plaza de Cibeles se han convertido en un clásico que mezcla asombro, nostalgia y respeto por un oficio milenario.

Lejos de ser una simple curiosidad turística, este evento reivindica desde 1994 el valor de la trashumancia y la ganadería extensiva como aliadas del equilibrio ecológico y la conservación de los paisajes naturales. Fue precisamente ese año cuando se celebró por primera vez con el propósito de reclamar la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias, una norma que reconoció las antiguas cañadas, cordeles y veredas como bienes de dominio público y parte del patrimonio cultural español.

Organizada por la Asociación Trashumancia y Naturaleza, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación MAVA, la Asociación Concejo de la Mesta y la Fundación WWF/Adena España, la cita volverá a llenar las calles de lana, música y tradición, recordando que la historia de Madrid también se ha escrito al paso de los rebaños.

Horario

El programa de actividades arrancará el viernes 17 de octubre con una bienvenida al rebaño que recorrerá el camino desde Pozuelo hasta la Puerta del Zarzón, en la Casa de Campo. Paralelamente, se celebrará el webinario 'Red de Vías Pecuarias Nacionales', centrado en la importancia de estos corredores ecológicos que conectan ecosistemas y culturas.

Viernes 17 de octubre 10.00 a 13.30 - Paseo: 'Bienvenida al rebaño'. Acompañamiento del rebaño desde Pozuelo hasta la Puerta del Zarzón en Casa de Campo (adultos, con reserva previa)

12.00 a 13.00 - Webinario 'Red de Vías Pecuarias Nacionales' (online)

El sábado 18 de octubre será una jornada pensada para el aprendizaje y la participación familiar. Habrá exhibiciones de hilado y torcido de lana, talleres de afieltrado y una actividad muy especial llamada 'Pastores por un día', que permitirá a los asistentes convivir con el rebaño y conocer de cerca el trabajo de los pastores. También se ofrecerá el cuentacuentos 'SOS lana', una propuesta didáctica para todos los públicos en el que se explicará el valor de la lana como recurso sostenible.

Sábado 18 de octubre 10.00 a 11.00 - Exhibición de hilado y torcido de lana (todos los públicos)

10.30 a 13.00 - Paseo: 'Pastores por un día'. Convivencia con el rebaño en Casa de Campo (familias, +7 años, con reserva)

11.00 a 12.30 - Taller de hilado y afieltrado (+12 años, con reserva)

12.30 a 13.00 - Cuentacuentos 'SOS lana' (todos los públicos)

13.00 a 14.30 - Taller de hilado y afieltrado para familias (+7 años, con reserva)

El momento más esperado llegará el domingo 19 de octubre, cuando Madrid vuelva a despertar con el sonido de los cencerros. Desde las 10.30 hasta las 14.00 horas, miles de ovejas desfilarán por el centro de la ciudad en la tradicional Fiesta de la Trashumancia, acompañadas por ganaderos, músicos y representantes de distintas comunidades rurales. Antes del paso del rebaño, se proyectará el documental 'El legado de las pastoras', seguido de un coloquio y un recital de música tradicional.

Domingo 19 de octubre 10.30 a 12.00 - Documental + coloquio: El legado de las pastoras

12.30 a 14.00 - Recital musical con instrumentos tradicionales y charla sobre música pastoril

10.30 a 14.00 - Fiesta de la Trashumancia en Madrid: Paso del ganado por las calles de la ciudad, hasta alcanzar la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde tendrá lugar el acto institucional de entrega de maravedíes

Recorrido

El recorrido mantiene la esencia de las viejas cañadas reales. Los animales partirán desde Casa de Campo, cruzando el Puente del Rey para adentrarse en el Paseo de la Virgen del Puerto y el Parque de Atenas. Desde allí, subirán la Cuesta de la Vega, atravesarán los alrededores de la Catedral de la Almudena y continuarán por la Calle Mayor hasta alcanzar la Puerta del Sol.

Recorrido ganado por las calles de la ciudad Diario.madrid

El desfile concluirá en la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto institucional más simbólico del evento: el pago de los '50 maravedís por cada millar de ovejas' al Ayuntamiento de Madrid, un gesto que recuerda la Concordia de 1418, cuando se reconoció el derecho de paso del ganado por los caminos pastoriles. Este intercambio ceremonial, cargado de historia, simboliza la unión entre el pasado y el presente, entre el campo que alimenta y la ciudad que recibe.

El regreso del rebaño se producirá por la tarde hacia su zona de descanso en la Casa de Campo, completando un viaje que combina tradición, educación ambiental y reivindicación cultural.

Cortes de tráfico

El domingo 19 de octubre, el paso del rebaño obligará a realizar cortes de tráfico puntuales y coordinados a lo largo del recorrido. Las restricciones afectarán especialmente a la Casa de Campo, el Puente del Rey, la Calle Mayor, la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles.

Noticia Relacionada La lengua azul afecta a 540 explotaciones en la provincia con un impacto del 5% de mortalidad Javier Gómez Una de cada tres cabezas, entre el 25 y el 30 por ciento, de ovejas, cabras y vacas han enfermado en estas fincas en este rebrote del virus catarral ovino

El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado a los ciudadanos utilizar el transporte público durante la mañana del domingo, ya que el Metro de Madrid y la EMT reforzarán sus servicios para facilitar los desplazamientos. Los cortes serán de carácter temporal y se levantarán progresivamente conforme avance el desfile.

La Fiesta de la Trashumancia es mucho más que un desfile de ovejas. Es una lección viva sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, una reivindicación silenciosa del respeto al entorno y un recordatorio de que el progreso no está reñido con la tradición. Y es que cada paso del rebaño sobre el asfalto madrileño es, en realidad, una llamada a mirar atrás para entender mejor el futuro.