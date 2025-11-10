Dónde es festivo hoy, lunes 10 de noviembre, en España y por qué hay puente en este municipio

Para la mayoría de españoles, el 9 de noviembre es un día como otro cualquiera. Sin embargo, para más de tres millones de ciudadanos es una fecha señalada en el calendario y que tiene un significado especial.

Esto quiere decir que un municipio ... de nuestro país tiene fiesta. Así pues, muchos trabajadores y estudiantes de esta zona pueden aprovechar la jornada para descansar. Te contamos qué se celebra y dónde.

Dónde es festivo hoy, lunes 10 de noviembre, en España y por qué hay puente El 9 de noviembre es el Día de la Almudena, patrona de Madrid. Este domingo ha tenido lugar la tradicional procesión, que parte de la catedral ubicada junto al Palacio Real y recorre calles emblemáticas de la capital.

Entradas de Navidad Bernabéu: cuándo salen, precios, cómo y dónde comprarlas I. Asenjo Este 2025, la fiesta cae domingo. Por lo tanto, se ha trasladado la festividad al lunes 10 de noviembre. Esto quiere decir que los ciudadanos de la capital pueden disfrutar de un puente de tres días. El calendario laboral madrileño ya contaba con sus doce festivos habituales, pero este ajuste convierte la Almudena en una fecha especialmente atractiva. En 10 días, los madrileños han tenido dos festivos: el 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 10 (la Almudena).

