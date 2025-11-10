Suscribete a
ABC Premium

Dónde es festivo hoy, lunes 10 de noviembre, en España y por qué hay puente en este municipio

Más de tres millones de españoles disfrutan de tres días libres con motivo de una fiesta patronal

Calendario laboral 2025 en España: días festivos por comunidad autónoma

Madrid encenderá las luces de Navidad el 22 de noviembre en la plaza de Cibeles

Dónde es festivo hoy, lunes 10 de noviembre, en España y por qué hay puente en este municipio
Dónde es festivo hoy, lunes 10 de noviembre, en España y por qué hay puente en este municipio Tania Sieira
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para la mayoría de españoles, el 9 de noviembre es un día como otro cualquiera. Sin embargo, para más de tres millones de ciudadanos es una fecha señalada en el calendario y que tiene un significado especial.

Esto quiere decir que un municipio ... de nuestro país tiene fiesta. Así pues, muchos trabajadores y estudiantes de esta zona pueden aprovechar la jornada para descansar. Te contamos qué se celebra y dónde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app