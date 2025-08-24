Un festival musical entre las ruinas del monasterio de Pelayos de la Presa

bien recuerda Óscar Trujillo, pelayero, merodear de pequeño por el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. En un municipio de no más de 3.000 habitantes, la edificación monástica se erguía como uno de los mayores atractivos. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ... desde 1983, con la categoría de Monumento Histórico-Artístico, el cenobio ha servido en los últimos años como escenario de diversos encuentros culturales. Y hasta de enlaces matrimoniales. Ahora, los días 12 y 13 de septiembre, celebrará su primer evento musical que albergará a 500 personas: Monasterio Festival.

Cabe recordar que no ha sido tarea fácil para sus organizadores –Cristian Marano, Claudia Ríos y Óscar Trujillo– convencer al alcalde de Pelayos de la Presa, Antonio Sin, de organizar un evento musical en un espacio catalogado como BIC. «Aquí no se puede hacer cualquier cosa», recuerda el edil en nuestra visita al conjunto monumental. «Todo lo aquí celebrado debe realizarse con el máximo respeto hacia el monumento. No se clava nada, ni se atornilla nada a la estructura. Todas las instalaciones deben ser efímeras, montadas sobre madera para que el impacto sea nulo. También el aforo de público debe ser limitado para garantizar el respeto y la conservación del lugar, entre otras muchas normas», indica.

Óscar y Claudia, ambos músicos, aseguran que se trata de un festival «con unas características especiales» y sostienen que la organización del evento ha presentado retos adicionales y ha enfrentado mayores dificultades de producción que otros conciertos multitudinarios debido a que «cualquier intervención debe respetar estrictamente el monumento». «Por ejemplo, en lo que respecta a las luces y los focos. No podemos instalar un andamio de grandes dimensiones. Y si quisiéramos hacerlo, no podríamos usar los habituales de un festival: necesitaríamos mucho dinero para montar una estructura que fuera ligera y que no dañara el espacio», explica Óscar, en conversación con este periódico.

Desde la organización defienden que el festival –cuyo cartel está formado por el Niño de Elche, Pablopablo, Muerdo, Ombligo, Alejandra de Castro, José El Gato, Naked Family, Justo Lera y María Laín, entre otros artistas aún por confirmar– no será sólo un evento: «Es una experiencia compartida, una comunidad viva, un ritual contemporáneo. Un refugio temporal donde lo mágico, lo artístico y lo humano se abrazan«.

«En Madrid es necesario que haya eventos que permitan vivir la experiencia de manera más cómoda y sin aglomeraciones. Esa es nuestra idea y es en lo que se basa nuestro negocio. Nos apetecía ofrecer una alternativa, plantear una propuesta distinta a los grandes festivales. Un encuentro que reuniera diferentes condiciones a los festivales habituales de España. Competir desde otro lado, en definitiva, puesto que en Madrid no existe nada parecido», explican.

Se colocará, frente al presbiterio, un escenario de seis por cuatro metros. La antigua capilla mozárabe, ubicada entre lo que fue la iglesia y el claustro, se convetirá en un pequeño espacio chill-out, ambientado con música clásica. Y habrá, próximo al 'librarium' o biblioteca monástica, barras de cerveza y aseos portátiles. Contará con un segundo escenario, diversos talleres –'home studio', yoga, escritura automática–, 'food trucks' y multitud de detalles pensados para el público, como ceniceros de bambú y vasos elaborados con cáscara de arroz para concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Además, el sábado, 13 de septiembre, «habrá una propuesta de comida popular preparada por mi familia. Será un festival donde podrás probar la receta del abuelo: su pollo en escabeche, junto a, por ejemplo, Pablopablo. Una comida de carácter familiar pensada para que los asistentes se conozcan y compartan entre ellos». Con esto, los jóvenes hacen mención de la parte solidaria y de filosofía común y espíritu que ha habido entre los organizadores –familiares y amigos–: «De no haber sido por ese amor hacia la cultura, esto no hubiera sido posible».

El arquitecto Mariano García Benito, en una imagen antigua abc

Durante la visita al templo, Óscar y Claudia apuntan que se han «comido mucho el tarro intentando explicar la filosofía» de lo que quieren hacer, donde lo que impera es la comodidad del espectador y la cercanía de este con los artistas. «La idea es que se sientan como en el salón de su casa», señalan. Dos años ha tardado el músico en recibir el visto bueno y hacer realidad este evento. Es tanta la relevancia histórica de esta joya arquitectónica, que requería el cumplimiento de múltiples condiciones.

Todo esto es posible gracias a que en febrero de 1974 el arquitecto Mariano García Benito encontró, impreso en las columnas de este mismo diario, un anuncio intrigante. «Setenta kilómetros de Madrid, vendo ruinas magnífico monasterio. Precio todo incluido, doce millones [de pesetas]». Se trataba del monasterio cisterciense de Santa María la Real de Valdeiglesias. Ubicado en el municipio de Pelayos de la Presa, es el más antiguo de la Comunidad de Madrid –fue fundado en 1150 por orden de Alfonso VII sobre doce eremitorios– y uno de los tres grandes monasterios de fundación real, junto con El Paular y El Escorial.

Volviendo sobre el tema del anuncio, su publicación respondía tanto al abandono que la edificación monástica llevaba sufriendo desde la desamortización de Mendizábal en 1835 como a la responsabilidad del periodista de promover su rescate. No pasaron ni seis semanas desde que el arquitecto, «sin vinculación alguna con la zona», se hizo con la propiedad de la parcela y se propuso salvar esta joya arquitectónica. «Ese anuncio en ABC y el hecho de que don Mariano lo viera fueron lo que permitió que esto se salvara. Al final, él vino, lo conoció, lo compró, invirtió su dinero y comprendió que había que protegerlo. Comenzó con sus propios recursos, con ayuda de familiares y amigos, cerrando espacios, retirando escombros y habilitando la torre como vivienda», cuenta Antonio.

Sobre la idea de realizar este tipo de celebraciones en el interior del monasterio, el regidor expresa que «no se debe tener reticencia a acoger a gente joven en estos espacios»: «Son personas respetuosas, y ya lo han demostrado. Hay que superar ese prejuicio de que los músicos y los jóvenes atraen el vandalismo. Este lugar enriquecerá el espectáculo, que, a su vez, atraerá a personas de otros perfiles que podrán conocer esta joya nuestra. Lo que nunca haríamos sería traer una propuesta de música electrónica durante una semana entera. Aunque ganaríamos mucho dinero, sería demasiado agresivo». «No corresponde con nuestra idea artística», zanjan los dos jóvenes músicos.