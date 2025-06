Un trabajo para el primer nadador con síndrome de Down que llegó a Tabarca: «Mi familia está orgullosa de ver a dónde he llegado»

Basta bucear unos minutos por las redes sociales para percatarse de que Álvaro Aparicio, madrileño de 25 años, no tiene límites en la vida: es el primer español con síndrome de Down en haber cruzado a nado la travesía de Tabarca. Ha ganado ... más de una veintena de competiciones deportivas en las modalidades de natación y atletismo y, además, es un trabajador incansable.

Amante del Real Madrid y del grupo Metallica, Aparicio acaba de firmar un contrato indefinido con Arpada, una empresa constructora ubicada en Alcorcón, lugar donde desempeña muchas y variadas labores que requieren de una gran responsabilidad: durante la primera parte del día, ejerce labores de supervisión, orden y mantenimiento en la empresa, tales como la revisión de las máquinas expendedoras o la organización de los menús diarios. Al terminar esas tareas, sube a las oficinas y empieza a hacer inventarios y a desarrollarse como administrativo.

Un joven todoterreno cuyo destino laboral iba a ser el de la hostelería. Es más, para eso se le formó en sus inicios; sin embargo, sus ganas de aprender y su rápida adaptación llevaron a los directivos del Grupo Arpada a pensar que Álvaro podía dar mucho más de sí, convirtiéndose así en un referente para las personas con discapacidad.

Noticia Relacionada Jóvenes con discapacidad intelectual participarán en una liga de debate: «Es una oportunidad para aprender a llevar una discusión» RICARD LÓPEZ Once equipos, tres de ellos de Madrid, discutirán este fin de semana sobre el uso de las pantallas para ganar la cuarta edición de 'Yo tengo opinión'

«Quiero quedarme aquí hasta que me jubile. Mis padres, mi hermano y mi abuela están muy contentos por ver hasta dónde he llegado», afirma con orgullo el joven madrileño con síndrome de Down. «Aunque llegar al trabajo me toma entre 45 minutos y una hora, vengo con alegría, hablo con todos mis compañeros, me sé el nombre de casi todos ellos...».

A la pregunta de qué parte del trabajo es la que más le gusta, Álvaro lo tiene claro: «Ponerme el casco y el peto, y salir a las obras escuchando 'The One', mi canción favorita». Además, dentro de las propias instalaciones de la empresa, el joven asegura que disfruta mucho con la pizarra de las emociones, en la que cada uno de los empleados expresa sus sentimientos hacia el resto.

Según indica a ABC una de las responsables de Álvaro en la empresa, «las personas con discapacidad no tienen una formación reglada que les facilite incorporarse al mundo laboral». Es por ello por lo que hay fundaciones—como es el caso de Down Madrid— que refuerzan sus capacidades para ayudarles todo lo posible en esta situación, y siempre teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los usuarios.

¿El objetivo final? La empleabilidad, que ya se está convirtiendo en una realidad gracias a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Plena Inclusión, una de las 12 entidades beneficiarias de las líneas de ayuda para la ejecución de los programas de 'Empleo con Seguimiento', impulsadas por el Consistorio.

Álvaro Aparicio, madrileño de 23 años, en su puesto de trabajo GUILLERMO NAVARRO

Desde 2023, ambos organismos trabajan de la mano para lograr la plena inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Un total de 107 personas—entre ellas, Álvaro— han participado en los programas de seguimiento que, mediante un tutor, ven progresar sus capacidades sociales y laborales con las tareas que se les encargan en las empresas.

Estabilidad laboral

Plena Inclusión Madrid y la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid vuelven a estrechar lazos durante este 2025 para, en este caso, mejorar la empleabilidad de 189 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

A través de un programa en el que los candidatos recibirán un seguimiento cien por cien personalizado y en todo momento, la iniciativa conectará el talento de las personas con discapacidad con los puestos vacantes en empresas, generándoles así oportunidades reales en el mercado laboral ordinario.

Uno de los pilares fundamentales del programa, que pondrá el foco en la orientación, la exploración del talento y el acompañamiento de las personas beneficiarias será la colaboración con el tejido empresarial madrileño. En este sentido, Plena Inclusión llevará a cabo una campaña de sensibilización dirigida a empresas para fomentar la contratación de personas con discapacidad intelectual, mostrando el valor que todas ellas pueden aportar en distintos sectores.

La iniciativa también contempla un seguimiento individualizado para garantizar la estabilidad en el empleo de aquellas personas que se incorporen a un puesto de trabajo, de tal forma que iniciarán su andadura profesional en prácticas con posibilidad de lograr un contrato indefinido en el futuro; además, las familias también serán asesoradas para que puedan aportar en el proceso de inserción laboral.

Oportunidad para todos

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, ha señalado que este proyecto «reafirma el compromiso del Consistorio, a través de la Agencia para el Empleo, y en este caso Plena Inclusión en la igualdad real de oportunidades para todas las personas, y de especial manera con todos aquellos colectivos que más trabas encuentran a la hora de incorporarse al mercado laboral, como puede ser el caso de las personas con algún tipo de discapacidad».

Asimismo, y según estiman las autoridades madrileñas, alrededor de 82 personas lograrán una entrevista laboral gracias a esta iniciativa, de las que 43 se podrían incorporar a un puesto de trabajo estable.