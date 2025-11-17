La fachada de Cibeles, un lienzo de luz y sonido para encender la Navidad

El próximo sábado todas las miradas estarán puestas en el Palacio de Cibeles. Este año, la sede del Ayuntamiento de Madrid es el escenario escogido para alumbrar la Navidad. Y el emblemático edificio se convertirá, además, en un lienzo vivo sobre el que ... se plasmará un gran espectáculo inmersivo de luz y sonido.

El 'videomapping' que dará el pistoletazo de salida al acto de encendido de la iluminación navideña tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas. La producción, titulada 'La energía de la Navidad', girará en torno a la luz que nace cada año en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad.

Se trata, según describen fuentes municipales, de «un cuento contemporáneo en el que Madrid, cosmopolita, abierta y, a la vez, familiar, es el gran protagonista». «La pieza recorre la ciudad desde su lugar más íntimo, el hogar, hasta el espacio compartido de sus calles y plazas, subrayando el alma más madrileña de la Navidad», indican desde el consistorio.

Un equipo de 25 profesionales, que acumulan más de 300 años de experiencia a sus espaldas, y un dispositivo técnico de más de 150 personas han participado en la producción del espectáculo visual. El resultado es, según las mismas fuentes, «una ambiciosa» exhibición para la que serán necesarios 14 proyectores. La infraestructura para poder llevarlo a cabo ha sido concebida y creada específicamente para esta ocasión en colaboración con Endesa.

La energía de la Navidad mezcla lo mejor del 3D y de la inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas que se sucederán sobre el palacio de Cibeles gracias a una realización muy cuidada y a una coordinación milimétrica sobre el terreno para que vídeo, sonido y rítmica funcionen a la perfección y proporcionen al espectador una experiencia clara, sorprendente y emocionante.

Calos Sainz y el gran Belén

El 'videomapping' dará paso a un acto de encendido que, aseguran desde el consistorio, estará lleno de sorpresas y que tendrá su momento culminante cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el bicampeón mundial de rally, Carlos Sainz, accionen el pulsador que pondrá en funcionamiento las más de 13 millones de bombillas del alumbrado navideño de la capital. Las luminarias, todas led, están repartidas por más de 240 emplazamientos de los 21 distritos. Además, la capital se adornará con 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver.

Entre ellas, tal y como avanzó ABC, la novedad de las luces navideñas de la capital tiene carácter cristiano. Un Nacimiento gigante, de 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho, tomará la plaza de las Cortes, iluminando así los leones que custodian el Congreso de los Diputados. El motivo religioso está simbolizado tanto en la propia imagen, representada por la Virgen María sujetando al Niño Jesús junto a San José, como por el estilo, ya que la estampa simula las típicas vidrieras de las catedrales.

Contará con hasta 70.000 puntos de luz 100% led de alta eficiencia. Al igual que el 'videomapping', el ahorro de energía es una de las prioridades del área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento –la encargada del alumbrado festivo– en toda la decoración de estas Pascuas .