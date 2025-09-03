Suscribete a
ABC Premium

Los extranjeros salvan un verano en Madrid con un 9 por ciento menos de visitantes españoles

Los visitantes internacionales subieron un 10,1% en julio en la capital, empujando al sector a crecer un 1,8%

Argentinos y brasileños son los dos mercados que más crecieron el pasado mes de julio

Madrid impulsa una guía turística para dar valor al legado de la Corona en toda la región

Un grupo de turistas en la Plaza Mayor de Madrid
Un grupo de turistas en la Plaza Mayor de Madrid belén díaz

Helena Cortés y Sara Medialdea

Madrid

Estadounidense, que duerme unos dos días en la capital y se aloja en un hotel. Este es el turista tipo del verano madrileño; una temporada que, al menos por los datos de julio publicados por el Instituto Nacional de Estadística, han salvado los extranjeros, ... que suponen el 61% de los visitantes y el 69% de las pernoctaciones. En el cómputo global, la región recibió 1,179 millones de viajeros, un 0,5% más que el mismo mes del año anterior; y la ciudad, que absorbe casi el 90% de la tarta turística de la Comunidad, 948.000 (más de un millón si sumamos los alojamientos turísticos), lo que supone un incremento interanual del 1,8%. Sin embargo, lo más interesante de esta cifra es la letra pequeña: mientras llegaron 581.584 visitantes de fuera, un 10,1% más que el año anterior, máximo histórico en viajeros, los nacionales bajaron un 9,1%.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app