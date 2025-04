Expoterraria, mucho más que bichos

Criadores, profesionales y aficionados al mundo de los animales de terrario se dan cita este sábado 2 de septiembre en Expoterraria, que vuelve al Pabellón de Cristal del Recinto Ferial Casa de Campo para celebrar su edición número 61. Más de medio centenar de expositores nacionales e internacionales presentarán colecciones de reptiles, peces, invertebrados y pequeños mamíferos, y los visitantes podrán apuntarse a todo tipo de actividades paralelas como ponencias de expertos llegados de todo el mundo, así como encontrar asesoramiento profesional sobre cómo cuidarlos y participar en talleres educativos sobre los invertebrados o la anatomía de los reptiles, y adquirir todo tipo de productos y accesorios en los diferentes stands.

En Expoterraria, los amantes de los animales invertebrados aprenderán cuál es la mejor forma de mantener un terrario en perfectas condiciones, y también podrán recibir información por parte de expertos de cuáles son los alimentos más adecuados para los lagartos, las lagartijas o las arañas. Uno de los talleres programados se centrará en el montaje de un terrario acuático o paludario, un tipo de recinto que incorpora elementos tanto terrestres como acuáticos para alojar plantas, animales o ambos. Otros talleres previstos son: 'Parásitos externos de peces ornamentales', 'Toma y observación de muestras', 'Enfermedades derivadas por un mal manejo de los reptiles', y 'Taller educativo infantil/juvenil de reptiles y anfibios'. Además, en esta edición también se exhibirá una exposición de artrópodos con más de veinte especies.

«Lo que no hay es reptiles peligrosos por su tamaño, ni animales venenosos», dice para tranquilidad del visitante casual uno de sus organizadores, Daniel Valiño, que se aficionó a este mundillo siendo adolescente. «Con dieciséis años, después de ir al Zoo, me compré mi primer reptil en la tienda del pueblo. Fui informándome sobre estos animales, y con dieciocho me compré mi primera serpiente», comenta esta aficionado gallego.

Valiño, que está pensando mudarse a Portugal por las dificultades que se le plantean con la nueva Ley de Bienestar Animal, asegura que no hay que tener ninguna habilidad o conocimiento especial para entrar en el universo de los terrarios. «De hecho hace falta ser más responsable con un perro o un gato», asegura. «Son más delicados emocionalmente, necesitan mucha atención. Y una serpiente, por ejemplo, a lo mejor come una vez al mes y caga otra. Así que no necesitan mucho más que limpieza y mantener determinados parámetros de luz, temperatura, humedad y alimentación».

Es cierto que hace veinte o treinta años había mucha menos concienciación con el correcto mantenimiento de estos animales en casas privadas, y que su cuidado era algo deficiente. Pero Valiño asegura que eso ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. «En los noventa no había información, no teníamos los sistemas de limpieza ni las lámparas que hay ahora. Las cosas han cambiado mucho, y quien venga a ver la exposición sin tener mucha idea va a salir flipando».

La entrada general a la feria, patrocinada por Giganterra España, cuesta 12 euros en taquilla y es gratuita para los menores de 6 años. Tienen tarifa reducida los niños de 6 a 12 años, las personas con discapacidad (mínimo 30 por ciento), jubilados y miembros de familias numerosas (es imprescindible acreditarlo en la entrada). El horario es de diez de la mañana a seis de la tarde. El Pabellón de Cristal está gestionado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento a través de la empresa Madrid Destino. Está situado cerca de Madrid Río, a pocos minutos del centro, y dispone de una excelente comunicación en transporte público –metro y autobús- y de aparcamiento para vehículos privados.