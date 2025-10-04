Un exhibicionista acosa a tres menores en un parque y ellas lo graban: la Policía Municipal lo ha cazado

Los parques de Madrid no dejan de ser el hábitat natural para depravados sexuales y más si en ellos hay menores de edad. El último caso conocido ha ocurrido hace unos días en el distrito de Ciudad Lineal, donde la Policía Municipal ha conseguido arrestar a un hombre de edad avanzada que se tocaba y se insinuaba a tres chicas. Lo grabaron con el móvil.

Según ha podido saber ABC, el suceso se produjoj la tarde del 20 de septiembre. Tres menores de 13 y 15 años se encontraban sobre las siete menos cuarto sentadas, hablando de sus cosas, en un banco del conocido como parque de la Maceta. Está en la intersección de la calle de Casalarreina con la avenida de Daroca, en el barrio de La Elipa.

Agentes de la Comisaría Integral del Distrito de Ciudad Lineal recibieron el aviso de las víctimas y, cuando llegaron allí, les explicaron: Estábamos aquí sentadas cuando ese tipo nos ha dicho que fuéramos con él al banco, mientras se tocaba los genitales de manera insistente y muy lasciva«.

Las adolescentes se movían entre el asco, la sorpresa y el miedo. Afirmaron que se sentían muy intimidadas por el delincuente, por lo que dos de ellas comenzaron a grabarle con sus teléfonos móviles.

Mostraron las imágenes a los policías municipales de Madrid, que comprobaron que llevaban toda la razón. Filiaron al sospechoso, un ecuatoriano de 71 años que no vive en el barrio, y lo detuvieron por un delito de exhibicionismo en presencia de menores. No paraba de repetir: «Yo no he hecho nada».

Pero el vídeo era categórico en su explicitud.