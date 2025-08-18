Suscribete a
ABC Premium

Evacuadas 19 personas tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak

Eran un grupo de 27 personas que practicaban este deporte y una fuerte racha de viento ha volcado varias embarcaciones cayendo al agua sus ocupantes

Fallece un hombre en Pontevedra tras sufrir un accidente en kayak

Rescatadas 19 personas que cayeron de varios kayak en el embalse del Atazar (Madrid)
Rescatadas 19 personas que cayeron de varios kayak en el embalse del Atazar (Madrid) EFE

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

19 personas han sido evacuadas este domingo tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar durante el día de hoy después de que casi una veintena de personas hayan sido rescatadas mientras practicaban kayak. A causa de una fuerte racha de viento, varias embarcaciones han volcado, cayendo como consecuencia sus ocupantes pero resultando todos ilesos.

Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid
Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid EFE

Tal y como ha trasladado 112 Comunidad de Madrid, el dispositivo de rescate ha sido efectuado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y por el El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112). También han intervenido Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app