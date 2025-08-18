Evacuadas 19 personas tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak
Eran un grupo de 27 personas que practicaban este deporte y una fuerte racha de viento ha volcado varias embarcaciones cayendo al agua sus ocupantes
19 personas han sido evacuadas este domingo tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.
Dispositivo de rescate de #BomberosCM y #SUMMA112 para evacuar a 19 personas que han caído al agua en el 📍 embalse del Atazar.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 17, 2025
Hacían kayak y una fuerte racha de viento ha volcado varias embarcaciones cayendo sus ocupantes. Todos ilesos.#AgentesForestalesCM@guardiacivil pic.twitter.com/xTvf6TPlSa
El suceso ha tenido lugar durante el día de hoy después de que casi una veintena de personas hayan sido rescatadas mientras practicaban kayak. A causa de una fuerte racha de viento, varias embarcaciones han volcado, cayendo como consecuencia sus ocupantes pero resultando todos ilesos.
Tal y como ha trasladado 112 Comunidad de Madrid, el dispositivo de rescate ha sido efectuado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y por el El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112). También han intervenido Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.
