Los Estanques y El Canijo de Jerez: «Llevamos una buena mezcla de norte y sur a la Hispanidad»

Tras el pistoletazo de salida con Gloria Estefan en la Plaza de Colón, a partir de este jueves serán la Plaza de España, la explanada de Puente del Rey en Madrid Río y la Plaza Mayor los tres escenarios que durante cuatro días acogerán los conciertos gratuitos de este año por el Día de la Hispanidad. El cartel, fiel a su carácter ecléctico de otros años, tiene como uno de sus principales reclamos a Los Estanques & El Canijo de Jerez, unión de fuerzas que se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada en el panorama musical gracias al formidable 'Lágrimas de plomo fundido'.

El disco ha salido hace apenas dos semanas, pero esta alianza cántabro-andaluza lleva presentándolo en directo desde antes del verano así que pasado mañana llegarán a la Plaza Mayor (21.30h) con el motor bien engrasado para ofrecer una gran fiesta de psicodelia aflamencada, o flamenco psicodélico. «Preferimos huir de las etiquetas, pero si alguien quiere ponerle una, nosotros preferimos que vaya a gusto del consumidor», ríe Marcos del Ojo, conocido como El Canijo de Jerez desde que irrumpió en la escena musical con Los Delinqüentes hace ya casi treinta años.

El proyecto arrancó cuando Íñigo Bregel, el líder de Los Estanques (grupo originario de Santander pero afincado en Madrid desde poco antes de la pandemia), escribió a Marcos proponiéndole hacer algo juntos y se encontró con algo más que buena predisposición: el artista gaditano había compuesto una canción pensada para grabar en colaboración con un grupo de rock, pero su primera opción (los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba) no había cuajado y no sabía qué hacer con ella. «Así que fue como una alineación de planetas, algo que las dos partes confirmamos nada más ponernos a trabajar y ver que había muy buena química», afirma Bregel.

Después de arrasar con su singular propuesta en varios festivales este pasado verano, ahora retoman su gira con esta cita que, ellos ya lo saben, ha supuesto un punto de inflexión de no pocos artistas al subirles a un escenario que tendrá miles y miles de personas delante. «Nos hace mucha ilusión tocar en las fiestas del Día de la Hispanidad», asegura Bregel, añadiendo que «además, como somos embajadores del norte y el sur del país al ser una banda formada por la unión de cántabros y andaluces, somos una buena representación de la música española actual, lo cual le va al pelo a esta celebración».

Cuenta El Canijo que cuando aceptó la invitación de Los Estanques, hizo las maletas para ir a grabar al estudio que Los Estanques tienen en un idílico paraje natural de Cantabria, y ya por el camino sintió que algo especial podía surgir de la alianza. «Estaba conduciendo, yendo a San Miguel de Meruelo, y tuve una revelación, como que se abría el cielo, como que me dirigía hacia algo mágico», dice el inquieto músico jerezano, que este 2025 ha estado más ocupado que nunca porque además de seguir con su carrera solista, también ha reunido a Los Delinqüentes y al G-5 (el grupo que tiene con Kiko Veneno, Tomasito, Diego Pozo y Muchachito Bombo Infierno).

Entre las fuentes de inspiración que han guiado los pasos de la creación de 'Lágrimas de plomo fundido' han estado «Smash, Camarón de la Isla, Veneno, Alameda, Pata Negra y todo lo que junte flamenco y rock, además de otras referencias como Extremoduro, todo con un enfoque de sonido muy setentero», cuenta Bregel, que también ha sido el productor del disco. «Y no te olvides de Triana, compadre», concluye El Canijo. «Que los quiero más que a mi vida, más que a mi padre y a mi madre, aunque me deshereden cuando lean esto (risas)».