El estadio del Rayo Vallecano contará con un aforo mayor, con 6.000 localidades más

Cien años pesan ya sobre el Estadio del Rayo Vallecano, en su ubicación histórica del distrito de Puente de Vallecas. Y los que le quedan, dicen en el barrio, convencidos de que la identidad del propio club está muy unida a la ubicación del recinto. ... Pero sus limitaciones espaciales y algunos problemas surgidos con la Inspección Técnica de Edificios llevaron a la Comunidad de Madrid, dueña del campo, a emprender una vez más obras de mejora, por 2 millones de euros, que se han finalizado y permiten al club jugar allí incluso las competiciones europeas. De cara al futuro, hay previsto un plan que incluso incrementará el aforo en unas 6.000 localidades.

Según explicó a la prensa el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, el Gobierno regional está elaborando un plan integral para este campo, que contemplaría ese aumento de su capacidad de asistentes. «No a 40.000 espectadores, claro, pero mi ideal es que fueran 10.000 más». Reconoce, no obstante, que «es complicado. Ahora tiene 14.000; si llega a 20.000 sería estupendo».

El Gobierno regional actuó meses atrás sobre el estadio porque «no estaba bien; era necesaria la participación de la Comunidad para que el Rayo tuviese un campo a la altura de su nivel deportivo». De ahí la inversión que se llevó a cabo, y que ha solventado los problemas técnicos y algunos de seguridad. Se ha retirado también una enorme jardinera de la entrada.

Todo lo que toca se ha hecho, asegura De Paco, «escuchando al Rayo: la reforma se hace mano a mano con el club y la Federación». Como ejemplo de esta buena sintonía, los cien años del campo se van a celebrar «instalando unos murales que han propuesto las peñas».

Pero las necesidades del Rayo no acaban aquí: es un equipo de Primera División con un campo con capacidad para 14.000 espectadores, y muchas dificultades para crecer, porque está incrustado en medio de una zona densamente poblada.

Mudanza

En este sentido, De Paco ha asegurado que no van a dejar de trabajar para la mejora del campo: «Hay un plan de reforma integral que aún no está cerrado, para que pueda jugar allí cualquier club de Primera». Ante la polémica por una posible mudanza a otra instalación, dentro o fuera de Vallecas, el consejero dice que, «si el club decide irse a otro lado, es su decisión, pero todo el tiempo que esté en Vallecas tendrá un campo en las mejoras condiciones».

No obstante, termina confesando: «Creo que se debe quedar en Vallecas. Ofrezco que el tiempo que se quiera quedar, incluso pensando en esa idea de tener un estadio con mayor aforo, hagamos que cumpla con todos los requerimientos».