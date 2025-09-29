Suscribete a
El estadio del Rayo Vallecano contará con un aforo mayor, con 6.000 localidades más

La Comunidad ultima un plan integral de mejoras para el campo de fútbol

El Eurorayo acaba la reforma del estadio en el tiempo de descuento

Las obras en el estadio del Rayo Vallecano acabaron este verano
Las obras en el estadio del Rayo Vallecano acabaron este verano
Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cien años pesan ya sobre el Estadio del Rayo Vallecano, en su ubicación histórica del distrito de Puente de Vallecas. Y los que le quedan, dicen en el barrio, convencidos de que la identidad del propio club está muy unida a la ubicación del recinto. ... Pero sus limitaciones espaciales y algunos problemas surgidos con la Inspección Técnica de Edificios llevaron a la Comunidad de Madrid, dueña del campo, a emprender una vez más obras de mejora, por 2 millones de euros, que se han finalizado y permiten al club jugar allí incluso las competiciones europeas. De cara al futuro, hay previsto un plan que incluso incrementará el aforo en unas 6.000 localidades.

