Esfuerzo, familia y 21 medallas: 15 madrileños brillan en las Olimpiadas de Policías y Bomberos

No solo apagan fuego y salvan vidas. También corren, nada, levantan pesas y vuelan alto. Muy alto. Están acostumbrados a enfrentarse al calor, a correr contrarreloj y a mantener la calma en medio del caos. Pero esta vez, 15 Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ... cambiaron las sirenas por los aplausos y el humo por la adrenalina de la competición. Viajaron miles de kilómetros, cruzaron el Atlántico y llegaron hasta Alabama para participar en los Juegos Olímpicos de Policías y Bomberos, una cita internacional que reúne a profesionales de los cuerpos de emergencia de todo el mundo.

Y no fueron de paseo. Con esfuerzo, disciplina y ese espíritu de superación que los define, volvieron a casa con nada menos que 21 medallas colgadas del cuello. Un logro que habla de entrenamiento, compromiso y pasión. Porque detrás de cada podio hay una historia que empieza mucho antes del disparo de salida: en los parques de bomberos, en los turnos de noche, en los entrenamientos después de una larga guardia.

Esta competición, que se celebra cada dos años, reúne a más de 8.000 agentes —en activo o retirados— procedentes de todo el planeta. Más allá del medallero, el objetivo es compartir experiencias, competir con respeto y representar con orgullo a sus cuerpos. Entre las más exigentes, destacan dos pruebas estrella para los bomberos: Toughest Competitor Alive (TCA), traducido literalmente como «el competidor más duro vivo» y la carrera vertical.

El TCA es sin duda una de las modalidades más duras y espectaculares. Reúne ocho disciplinas en un solo día: 100 metros lisos, carrera de 5 kilómetros, lanzamiento de peso, natación, cuerda, press de banca, dominadas y una exigente pista de obstáculos.

Entre familia: padre e hijo en el podio

Uno de los veteranos del TCA es José Antonio Gómez, suboficial del cuerpo madrileño, con 14 olimpiadas a sus espaldas. Pero esta edición ha sido especial: por primera vez compitió junto a su hijo, Marcos, de 25 años. Además de una medalla individual, padre e hijo lograron juntos la plata por equipos. «El objetivo es pasarlo bien y conocer a personas y culturas nuevas. Y está claro que lo conseguimos», cuenta el suboficial, que ya planea futuras vacaciones con amigos que conoció en anteriores ediciones.

«Lo que más me enorgullece no son las medallas, sino ver a mi hijo crecer como profesional, con pasión, entrega y ganas», añadió emocionado.

Marcos, el más joven del grupo madrileño, lleva en el servicio desde 2023, aunque su vínculo con el cuerpo viene de lejos: solía acompañar a su padre a estas competiciones. «Vivirlo desde dentro es muy distinto. Hasta que no lo experimentas, no sabes realmente lo que se siente», explicó entre risas.

José Antonio y Marcos, padre e hijo, que han participado en los Juegos Olímpicos de Bomberos y Policías EP

El joven bombero ha conseguido tres medallas de plata: TCA individual, en pareja con su padre, y en la carrera vertical por equipos. «A nivel personal es una alegría inmensa. Aunque también aprendes mucho de ti mismo: hay que limar asperezas, mejorar y seguir creciendo», cuenta a ABC. Marcos ya se está preparando para la próxima edición: Australia 2026.

Amistades que valen el oro

Pablo Granada, de 38 años, es otro de los pilares del equipo madrileño. Lleva 12 años en el cuerpo y cuatro participando en estas Olimpiadas. Este año se alzó con una medalla de oro en el TCA individual y un bronce por equipos.

Sin embargo, su camino a Alabama no fue fácil: «No tenía pensado venir. No estaba motivado, pero mis compañeros del parque de Vallecas me animaron, me ayudaron a entrenar y volvieron a meterse en la disciplina», confesó.

Para él, el verdadero valor está en la superación personal. «Cada año es un reto contigo mismo. Ver que el tiempo pasa y sigues compitiendo al máximo nivel, es una satisfacción enorme.»

Además, como buen veterano, ha notado cómo incluso los competidores australianos se interesaron por su preparación: «Nos preguntaban cómo entrenamos, qué técnicas usamos. Ya están pensando en cómo mejorar para la siguiente edición en su país», comentó entre risas a ABC.

Uno de los bomberos realizando la prueba de la cuerda EP

Pero las amistades que nacen en Madrid no se quedan allí. «El compañerismo que se vive es algo alucinante. Todos nos ayudamos, nos preocupamos los unos por los otros. Somos una gran familia», explicó José Antonio Gómez. Y añadió con entusiasmo: «De hecho, dentro de poco me voy a Italia con otro grupo de bomberos que conocí en una de estas olimpiadas».

Sigue y suma años y medallas

Carlos García es casi una leyenda dentro de esta competición. Participa desde 2003 y con esta suma 12 Olimpiadas. Este año ha conseguido tres medallas: oro en carrera vertical y dos platas en CrossFit y en la prueba de 5 km cross country.

«Ya tengo asimilado todo, sé lo que hay que hacer. No hay nada nuevo, pero cada edición la vivo con la misma ilusión», confiesa. De hecho, ya está buscando vuelos baratos para ir preparando su viaje a Australia. «Lo mejor es repetir, pasarlo bien, conocer gente nueva y disfrutar con los compañeros.»

En Alabama, los bomberos madrileños demostraron que su compromiso con la excelencia no termina en el parque: continúa en la pista, en el agua, en los podios y, sobre todo, en el corazón.