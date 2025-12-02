Escalada de violaciones y tráfico de drogas en Madrid, frente a una caída de todos los tipos de robos

La criminalidad en la Comunidad de Madrid experimentó en los nueve primeros meses del año una leve caída del 0,8% con respecto al mismo periodo de 2024, aunque los delitos sexuales siguen su escalada. A nivel regional, los delitos contra la libertad sexual ( ... 2.420) han escalado un 7,2% 7,2. Las violaciones con penetración computan un total de 536 denunciadas (+4,7%), mientras que el resto suman 1.884 (+7,9%). Por contra, todos los tipos de robos descienden de manera considerable.

El propio delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha reconocido esta mañana que los datos referentes a la violencia sobre las mujeres son preocupantes, «intolerables e inaceptables»; pero «sin duda» se interpretan también como una reducción de la llamada «cifra oscura», que se refiere a aquellas víctimas que no llegan a denunciar las agresiones, y que hace años era del 80%. «Se está denunciando más aquello que antes no se denunciaba», considera.

«El machismo no va a quedar impune en Madrid», ha aseverado Martín, que ha garantizado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perseguirán cualquier delito, pero especialmente aquellos que atentan contra la libertad de las mujeres, con la contundencia y la «profesionalidad» de los agentes.

Noticia Relacionada Crimen en Torrejón: Pepe aprovechó una visita de su exmujer para acuchillarla Amina Ould Mari Ángeles denunció a su marido en 2021, pero se la consideraba de «bajo riesgo» tras retirar la demanda

Ha incidido en la «impunidad cero» contra la violencia machista, un mensaje que considera necesario para que las mujeres de la Comunidad de Madrid sientan confianza en la Policía y las instituciones para denunciar las situaciones a las que se enfrentan, informa Ep.

Más datos: se ha pasado de 243.956 infracciones convencionales entre enero y septiembre de 2024, a 238.765 en ese periodo del año en curso. Los robos con violencia e intimidación, conocidos como atracos, han bajado un 9,6%; los cometidos con fuerza descienden un 8,3%; y, de estos, los ocmetidos en domicilios han pasado de 6.736 a 6.139, lo que supone un decrecimiento del 8,9%. En cuanto a los hurtos, el delito más denunciado si no se tiene en cuenta la cibercriminalidad, han sumado 82.515, un 6% menos. Los robos de vehículos también bajan un 1,8%.

Más homicidios y asesinatos

Otro cantar es el del tráfico de drogas. Sube un 18,1%, un aumento que desde Delegación del Gobierno achacan a la mayor actividad policial. Hay más patrullaje en zonas sensibles y un operativo constante contra los narcopisos.

Los homicidios y asesinatos consumados suben también, de 17 a 19, aunque ahí no se contabilizan los cometidos en octubre, noviembre y el de ayer en Torrejón de Ardoz, el tercer crimen machista del año en la región. Con todo, aunque se vaya a superar la cifra total de 2024, es muy reseñable la bajísima tasa de muertes violentas que registra Madrid, una provincia con 7 millones de habitantes. Estos delitos, en su modalidad de intentados, bajan un 17,5%; pero las riñas tumulturarias y lesiones, ampliamente asociadas a las bandas latinas, crecen un 9,9%, de 2.669 a 2.934, concretamente.

Capítulo aparte merece la cibercriminalidad: de 54.522 a 57.441 delitos conocidos, así que siguen al alza (+5,4%). Las estafas informáticas suman 49.832 (+2,8%) y los otros ciberdelitos suben un 26% (7.609).