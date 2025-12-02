Suscribete a
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Escalada de violaciones y tráfico de drogas en Madrid, frente a una caída de todos los tipos de robos

La tasa de criminalidad en la región se estanca en un 0,8% menos, según los datos oficiales referentes al periodo entre enero y septiembre de 2025

Ola de violencia extrema en Madrid: un crimen y seis heridos en solo 48 horas

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre EFE
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

La criminalidad en la Comunidad de Madrid experimentó en los nueve primeros meses del año una leve caída del 0,8% con respecto al mismo periodo de 2024, aunque los delitos sexuales siguen su escalada. A nivel regional, los delitos contra la libertad sexual ( ... 2.420) han escalado un 7,2% 7,2. Las violaciones con penetración computan un total de 536 denunciadas (+4,7%), mientras que el resto suman 1.884 (+7,9%). Por contra, todos los tipos de robos descienden de manera considerable.

