El error en 500 cartas sobre el cribado de cáncer en Madrid «se subsanó en menos de seis días», según la Comunidad

La izquierda prepara su ofensiva política y parlamentaria para cargar contra el Gobierno de Ayuso en el próximo Pleno de la Asamblea de Madrid, que se celebra el jueves 13 de noviembre. El PSOE y Más Madrid exigen la dimisión de la consejera de ... Sanidad, Fátima Matute, mientras desde la Comunidad se subraya que el error en el envío de 500 cartas «se subsanó en menos de seis días» y no afectó en absoluto al tratamiento de ninguno de los pacientes afectados.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha referido a la incidencia que se produjo en los cribados de cáncer de colon a principios de año, por un error cometido por la empresa adjudicataria en el envío de 500 cartas.

El consejero ha subrayado que ese error «se subsanó en menos de seis días donde se llamó a todos los pacientes». Fueron «500 cartas que salieron mal» y a partir de ahí «se llamó a todos los pacientes, se mandó un SMS y por tanto se mandó una nueva carta y todos los pacientes siguieron el tratamiento que tuvieran prescrito o se les realizaron las pruebas que consideraron oportunas en cada caso», ha subrayado el portavoz del Gobierno regional.

La izquierda no se conforma con esta explicación y ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, a quien tratarán de acorralar por esa incidencia que se solucionó casi de manera inmediata.

Por eso, se espera una sesión de control caliente en el Pleno de la Asamblea de este próximo jueves por parte de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y de la del PSOE, Mar Espinar.

«Con el cáncer no se juega y ante una negligencia patente toca que la consejera asuma responsabilidades y dimita por ser la responsable política de un fallo que nunca debería haberse producido», avisó la portavoz de Más Madrid tras la Junta de Portavoces del lunes pasado.