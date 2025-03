El equipo de Lobato se harta del protagonismo «excesivo» del delegado del Gobierno en Madrid

El protagonismo político del delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, sigue en ascenso hasta el punto de eclipsar muchas de las veces al propio secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, en su tarea de oposición frente a Isabel Díaz ... Ayuso. El delegado se ha convertido en el principal látigo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que no pasa ni una desde su cargo institucional, en una estrategia de choque político permanente, al más puro estilo sanchista. Pero esa hiperactividad política del delegado, que antes del verano era vista con ojos comprensivos por Juan Lobato, empieza a hartar en el equipo del portavoz socialista.

Los lobatistas comienzan a ver con recelo los movimientos políticos del delegado de Sánchez en Madrid, que se producen en pleno debate interno sobre el liderazgo del partido en esta Comunidad. Francisco Martín aparece ya en todas las quinielas como posible candidato para sustituir a Lobato en el próximo congreso regional del PSOE de Madrid, impulsado por su mentor, Félix Bolaños, y por Pedro Sánchez. El intento de Lobato de marcar un estilo propio en Madrid alejado de la polarización buscada desde La Moncloa puede salirle caro.

La gota que colmó el vaso de la paciencia en el equipo más cercano de Lobato se produjo el último día de agosto, cuando el delegado del Gobierno interpeló de forma directa al secretario general del PP de Madrid por unas críticas de este a Sánchez. Alfonso Serrano aseguró, en una entrevista en Efe, que «Pedro Sánchez va a ir con todo contra Madrid» y el PP de la Comunidad publicó un mensaje en las redes sociales. El delegado tardó menos de media hora en replicar al número dos de Ayuso, y se adelantó a todo el partido. «Pues aquí está su mantra y, lo que es peor, todo su proyecto político. Por suerte para Madrid, el Gobierno de España es un gobierno progresista empeñado en avanzar, mal que les pese a quienes no tienen nada constructivo que aportar», escribió Francisco Martín en las redes, sin hacer mención a la labor de oposición de Lobato en Madrid. «Ese tuit haciendo de diputado autonómico apelando a Serrano no nos ha gustado», advierten fuentes socialistas próximas al secretario general madrileño. Y apuntan que no es el único caso.

El protagonismo político del delegado es «excesivo», subrayan en el equipo de Lobato, ya cansados de que la voz de la oposición frente a Ayuso la esté asumiendo Martín, quien a menudo se adelanta al portavoz socialista.

En sus declaraciones públicas, Lobato siempre ha defendido al delegado, con el que ha mantenido una «coordinación constante» en la acción política en el día a día, según comentó a ABC antes del verano. Así, ha evitado que se haga visible cualquier tipo de desencuentro y le gusta recordar que ambos son vecinos de Soto del Real y sus familias coinciden los fines de semana en buen ambiente.

Pero esa buena relación empieza a dar síntomas de agotamiento. El jueves pasado, tras la reunión con Ayuso en la Real Casa de Correos, la prensa preguntó a Lobato por su relación con Martín y lo primero que hizo fue subrayar que fue él quien propuso su nombramiento y quien le pidió «que hiciera política» y ejerciera «esa posición que un delegado debe tener». A su juicio, ante la «provocación constante» de Ayuso, el delegado se ve obligado a «defender la labor del Gobierno de España». La realidad es que no se limita a defender esa labor de Sánchez, sino sobre todo a ejercer de oposición frente a Ayuso, y también frente a Almeida.

En el núcleo duro de Lobato, diputados y colaboradores que le rodean en el partido y la Asamblea, son más directos y no tan diplomáticos como su jefe. Creen que es «muy evidente» que el delegado ha asumido un papel de oposición. «A tenor de su pasado es un perfecto ejecutor de las órdenes que vengan de más arriba», señalan, en referencia a su estrecha colaboración con Bolaños y Sánchez en La Moncloa antes de llegar a la Delegación. Sostienen que está dispuesto a superponer esas «órdenes» a su relación con Lobato, «que de momento es buena».

Los alcaldes se pronuncian

Mientras tanto, los movimientos y adhesiones dentro del PSOE de Madrid se van haciendo visibles, ante la convocatoria del próximo congreso federal. En los últimos meses se hizo evidente que los alcaldes de Fuenlabrada y Getafe no comparten el plan de Lobato. Ayer, otro alcalde, Javier Corpa, de San Fernando de Henares, estrenó el lema '#YoConLobato' esta temporada: «Es hora de que en el PSOE de Madrid se consolide un proyecto para desalojar a la derecha del gobierno de la Comunidad de Madrid, cambiar los liderazgos cada 4 años beneficia a la derecha y los militantes madrileños lo sabemos muy bien». «Los experimentos no funcionan en Madrid, cambiar de liderazgo cada cuatro años no consolida el proyecto de nuestro partido», avisa.