Epidemia silenciosa de lofts turísticos en 'Sanse'

Primer anuncio: «Loft en el norte de Madrid, cerca del centro comercial Plaza Norte 2. Buena comunicación al centro de la capital, en metro, autobús o tren. Se encuentra a 20 minutos en coche». Segundo: «Elegante loft con espectaculares vistas, a 10 minutos del aeropuerto ... de Barajas». Aquí podría seguirle un tercero, y un cuarto, y un quinto, pero en todos los casos sus descripciones acabarían por resultar redundantes. El fenómeno de los pisos turísticos avanza inexorablemente allí donde hay demanda, por razones de las más variopintas y no siempre ligado al llamado turismo de borrachera. Es el caso de San Sebastián de los Reyes, el tercer municipio de la región con más viviendas de este tipo solo por detrás de Madrid ciudad y Alcalá de Henares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero no solo eso. Si atendemos a la evolución entre agosto de 2020 (la primera fecha manejada por el INE) y mayo de este año, 'Sanse' es la localidad que ha registrado un mayor crecimiento absoluto. Su cifra ha pasado de 72 a 157, lo que supone un total de 85 nuevos alojamientos, más del doble en el último lustro. La explicación, en palabras de la Asociación de Vecinos de San Sebastián de los Reyes, responde a varios motivos: la citada cercanía con el aeropuerto y la capital, la red de transportes que conectan con la sierra, la oferta de servicios comerciales y hasta una de las fiestas más importantes de todo el panorama nacional. Con todo, el número no deja de ser especialmente ínfimo para una población que ronda los 100.000 habitantes.

«Además de la ubicación estratégica, tenemos el Plaza Norte 2, el Factory… Y la última semana de agosto, los encierros de la 'Pamplona chica'. Esos días, 'Sanse' es un hervidero de gente», sostiene el secretario de la AAVV, Miguel Ángel Fernández. Factores, todos, que han hecho saltar las alarmas en su asociación, aunque no tanto por el uso turístico debidamente regulado. «Lo que nos preocupa es el uso turístico no autorizado», añade, en relación a un mercado soterrado detectado al alza tras la pandemia. Por ello, en abril decidieron integrarse en la red Stop Viviendas de Uso Turístico y abrir un punto físico de asesoramiento ciudadano.

A nivel urbanístico, los residentes tienen claro que el aumento de construcciones tipo loft ha sido determinante para este incremento, con modernos inmuebles, bien comunicados y equipados con todo lujo de comodidades. Este periódico ha podido comprobar como a un lado u otro del paseo de Europa proliferan estos bloques, fiel reflejo de lo que acontece en los desarrollos más recientes: los barrios de La Dehesa Vieja, Los Arroyos y Tempranales. «Aquí vienen familias y gente de negocios», señala una mujer, frente a una de las urbanizaciones que alberga pisos turísticos.

A excepción del elevado trasiego, la tranquilidad es la tónica reinante en estos inmuebles. «Si no es porque veo a personas con maletas llegar por la tarde y marcharse por la mañana no me habría enterado», revela una trabajadora de limpieza en otro de los edificios. Las entradas autónomas también emergen con las llamadas 'cerraduras inteligentes', cajas-candado colocadas en las puertas de algunos apartamentos para acceder sin necesidad de quedar con sus propietarios.

UNA CIUDAD EN PLENO DESARROLLO En el paseo de Europa, las nuevas promociones de lofts son cada vez más habituales. Algunos de estos pisos acaban anunciados en plataformas de alquiler turístico GUILLERMO NAVARRO

Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que dirige la alcaldesa popular Lucía Fernández, inciden a ABC en la nula existencia de un problema real en relación a esta situación. «Aunque el número es muy pequeño respecto al total de la población, hemos elaborado un censo en el que ha colaborado la Comunidad de Madrid para iniciar una campaña de inspecciones. Vamos a comprobar que se cumplen las declaraciones responsables y en aquellos casos que no lo hagan aplicaremos las sanciones oportunas», relatan, conscientes de que el incipiente tejido empresarial y la cercanía con la base de Barajas han generado el actual 'boom' de construcción.

Concenso en el Pleno

El año pasado, el grupo municipal de Más Madrid llevó al Pleno una moción para regular las viviendas de uso turístico, aprobada con el apoyo del PSOE, Izquierda Independiente y el propio Partido Popular. El consenso alcanzado llevaba aparejado la puesta en marcha del citado inventario, en el que se incluyen las registradas oficialmente y aquellas que operan al margen de la normativa vigente; y la creación de una mesa de trabajo para la elaboración de una ordenanza municipal reguladora.

Mientras eso llega, lo cierto es que la Policía Local no ha constatado quejas de convivencia ni otros problemas similares en relación a estos domicilios. Una coyuntura muy diferente a la acontecida en otros enclaves, donde las Administraciones afectadas se han visto obligadas a tomar medidas mucho más drásticas. La capital madrileña es el ejemplo más destacado, con la congelación de nuevas licencias, multas de hasta 190.000 euros, más inspectores y la publicación de un mapa con los alrededor de 1.000 alojamientos turísticos legales. A ello se suma el inminente plan Reside, redactado con el objetivo de prohibir estos pisos diseminados en comunidades de vecinos, lo que al menos en el centro histórico significará que solo puedan salir al mercado en bloques íntegramente copados por esta actividad.

Claves del fenónemo Nuevos desarrollos Las zonas más afectadas por la proliferación de estos alojamientos son La Dehesa Vieja, Los Arroyos y Tempranales, tres de los barrios más jóvenes. 157 Son las viviendas turísticas que albergaba la localidad en mayo, la última fecha registrada por el INE. Una cifra que ha pasado de 72 a 157 en apenas cinco años. Ubicación La cercanía con el aeropuerto de Barajas y la red de transportes que conectan con la sierra norte y la propia ciudad de Madrid colocan a 'Sanse' en un lugar estratégico. 94.969 Es el número total de habitantes que residen en el municipio según el padrón de 2024, último dato oficial del INE.

Desde agosto de 2020, el conjunto de la región ha experimentado una caída del 5,32% en la oferta de viviendas turísticas (pasando de 19.597 a 18.555), aunque en dicho periodo 107 municipios han aumentado su oferta y solo en 50 ha descendido. Detrás de San Sebastián de los Reyes, los que más han crecido en términos absolutos han sido Alcalá de Henares (+54) y Chinchón (+43), San Martín de Valdeiglesias (+31) y Torrejón de Ardoz (+31), Alcorcón (+28) y Cercedilla (+28), mientras que en términos relativos los pequeños pueblos de Fuentidueña de Tajo (de 1 a 13) y Patones (de 1 a 10) se han situado a la cabeza. En el lado opuesto, los que más han perdido son San Lorenzo de El Escorial (-31), Coslada (-20), Torrelodones (-13), Leganés (-13) y El Escorial (-12).