Epidemia silenciosa de lofts turísticos en 'Sanse'

La localidad registra el mayor aumento de este tipo de pisos, situándose solo por detrás de Madrid capital y Alcalá

La cercanía con Barajas y el 'boom' de nuevas promociones están detrás de un fenómeno alejado del turismo barato

De Sol al barrio de las Letras: el centro de Madrid vacío por los pisos turísticos

El paseo de Europa en San Sebastián de los Reyes con nuevos pisos en construcción
El paseo de Europa en San Sebastián de los Reyes con nuevos pisos en construcción Guillermo Navarro
Aitor Santos Moya

Primer anuncio: «Loft en el norte de Madrid, cerca del centro comercial Plaza Norte 2. Buena comunicación al centro de la capital, en metro, autobús o tren. Se encuentra a 20 minutos en coche». Segundo: «Elegante loft con espectaculares vistas, a 10 minutos del aeropuerto ... de Barajas». Aquí podría seguirle un tercero, y un cuarto, y un quinto, pero en todos los casos sus descripciones acabarían por resultar redundantes. El fenómeno de los pisos turísticos avanza inexorablemente allí donde hay demanda, por razones de las más variopintas y no siempre ligado al llamado turismo de borrachera. Es el caso de San Sebastián de los Reyes, el tercer municipio de la región con más viviendas de este tipo solo por detrás de Madrid ciudad y Alcalá de Henares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

