Los encierros de 'Sanse' cumplen 500 años tras vencer la Guerra Civil y la pandemia del Covid

Mañana, uno de los vestigios culturales más importantes para la Fiesta Nacional cumple 500 años. Medio milenio, cinco siglos de toros bravos corriendo por las calles de San Sebastián de los Reyes. Tan solo tres acontecimientos han frenado a lo largo de esta extensa ... historia a estos encierros: la Guerra Civil (1936-1939), las desavenencias por la concesión de la plaza (1969) y la pandemia del Covid (2020-2021). Y, en este 2025, ocho carreras en siete días, pues mañana lunes tendrá lugar uno nocturno, para unas fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios que comienzan hoy y finalizan el 31. Serán los toros de La Palmosilla quienes confirmen la efeméride.

500 años porque el primer documento que confirma la existencia de los encierros en este municipio tiene fecha de 1525. Se trata de una provisión de Carlos V que instaba al Arzobispado de Toledo a devolver a los vecinos de San Sebastián de los Reyes lo cobrado en sus fiestas, incluido lo referente a «correr toros». Es decir, que en 'Sanse' ya la gente daba carreras ante los astados cuando el municipio apenas tenía 33 años de vida, ya que los Reyes Católicos firmaron su carta de independencia en 1492.

Estos encierros son considerados los segundos más importantes de España, tras los de San Fermín. Por eso se les llama los de 'la Pamplona chica'. De todos modos, son muchas las cosas que diferencian los festejos de ambas ciudades. Una de las centrales es el antideslizante, que desde 2005 se aplica al suelo de Pamplona para evitar caídas de los toros y otorgar más seguridad a las carreras; pero, sin embargo, no tiene ninguna cabida en 'Sanse'. Porque es este un encierro de lo más puro; así entiende su gente que debe ser y el ayuntamiento no tiene pensado diezmar ese sentir.

Noticia Relacionada El color del mestizaje espiritual Nacho Serrano Casa de México acoge la exposición 'Guadalupe. La virgen de México' hasta el 21 de septiembre

No obstante, el sentimiento que por antonomasia doma los cuerpos de los mozos antes de la carrera es el miedo. La suerte puede acompañar a los corredores en situaciones extremas, pero ninguno de ellos se libra del riesgo. Correr implica estar expuesto a la fatalidad. Uno de los momento más terribles sucedió en 2005, cuando, en el cuarto encierro, se formó un tapón humano en la entrada a la plaza. Al llegar los toros embistieron y pisotearon a los mozos. 63 personas resultaron heridas.

Amenazas y cambios

Si bien en este medio milenio ha tenido que pararse el país para que se cancelaran los encierros, sí ha habido amenazas. Una de las más icónicas ocurrió en 2015, cuando 'Sí se puede' (marca municipal de Podemos) presentó una moción que proponía abolir la Fiesta. Vecinos y toreros, entre ellos Ortega Cano, César Rincón y Uceda Leal, se manifestaron ante el consistorio luciendo una camiseta rosa con el lema 'sí a la fiesta de los toros'. Los partidos del Gobierno, entonces del PSOE, terminaron votando en contra de la propuesta.

Esta tradición ha cambiado en muchos aspectos en todos estos años. Sin embargo, el respeto que se ha profesado al toro bravo en los festejos sanseros siempre ha sido ejemplar. De hecho, data de 1813 una providencia de la Corona de Castilla que prohibía a los vecinos y corredores lanzar objetos, cohetes y cualquier tipo de artilugios a las reses durante el encierro.

«La señorita Rosita Enrique, elegida Miss San Sebastián de los Reyes 1934», preside el encierro, como relataba la crónica de ABC Albero y Segovia

El gran cambio, que marcó una diferencia sustancial con los encierros de Pamplona, sucedió en 2015. Entre peñas, comerciantes, vecinos y empresarios del coso acordaron que los encierros abandonaran las 8 de la mañana para comenzarse a las 11. Atrevida y polémica decisión, aunque se tomó para «potenciar la fiesta en un horario más amplio y para hacerla más familiar»: «También así llegan más visitantes; y nos hemos quitado a la gente que corría tras haber ingerido bebidas alcohólicas», explica a ABC el concejal de Seguridad y Fiestas del municipio, Carlos Bolarín.

Para este año, el consistorio de la localidad espera que sus calles estén más repletas que nunca. Y no sólo por el cumplimiento de tan longeva efeméride, si no por otra rompedora decisión tomada en 2024. El año pasado, en enero, se crearon los 'encierros blancos' (que se celebran en enero). «Al tener los primeros encierros del año, hemos dado a conocer nuestros festejos en la Comunidad y a nivel nacional. Ya lo vimos el año pasado, el furor de enero se traslada a agosto», comenta Bolarín.

Un millón de visitantes

Las cifras esperadas para las fiestas son asombrosas. La ciudad, de apenas 95.000 habitantes, puede llegar a acoger a 200.000 personas al día durante sus fiestas de agosto. Sumando los visitantes que a diario se acercarán al municipio a disfrutar de su celebración, San Sebastián de los Reyes registrará 1.000.000 de turistas. Y en lo que respecta a los encierros, el Gobierno municipal calcula que entre 1.500 y 5.000 mozos (máxima afluencia los fines de semana) correrán en cada suelta ante unos de 15.000 espectadores.

La novedad, aprovechando el furor generado por los 500 años, este año consiste en que habrá 300 taquillas para que los corredores puedan dejar sus pertenencias. Además, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado un dispositivo de seguridad, dice, «sin precedentes». 300 policías nacionales y locales, frente a los 236 de 2024. 150 voluntarios de protección civil, y el año pasado fueron 50 menos. La ciudad estará controlada con 150 cámaras de videovigilancia y drones, agentes de Caballería y controles de droga y armas. Desde el consistorio aseguran a este periódico que un filtro de policías asegurará que ni ebrios ni menores de 16 años participen del recorrido. La plantilla de limpieza trabajará más de 5.600 horas y contará con 18 nuevos trabajadores.