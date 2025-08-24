Suscribete a
ABC Premium

Los encierros de 'Sanse' cumplen 500 años tras vencer la Guerra Civil y la pandemia del Covid

La primera evidencia escrita del festejo data de 1525: una reclamación de Carlos V al Arzobispado de Toledo

Los niños vuelven a los toros en Palma entre protestas de los animalistas

Un encierro del año 1971 por las calles de la ciudad madrileña
Un encierro del año 1971 por las calles de la ciudad madrileña josé Sánchez Martínez

Ricard López

Mañana, uno de los vestigios culturales más importantes para la Fiesta Nacional cumple 500 años. Medio milenio, cinco siglos de toros bravos corriendo por las calles de San Sebastián de los Reyes. Tan solo tres acontecimientos han frenado a lo largo de esta extensa ... historia a estos encierros: la Guerra Civil (1936-1939), las desavenencias por la concesión de la plaza (1969) y la pandemia del Covid (2020-2021). Y, en este 2025, ocho carreras en siete días, pues mañana lunes tendrá lugar uno nocturno, para unas fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios que comienzan hoy y finalizan el 31. Serán los toros de La Palmosilla quienes confirmen la efeméride.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app