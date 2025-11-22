Encendido de luces de Navidad en Madrid, en directo: árbol de la Puerta del Sol, calles iluminadas, horarios y última hora hoy

Sigue en directo el encendido de las luces de Navidad en Madrid, las calles iluminadas y las últimas noticias de la inauguración del encendido en la capital hoy, con el discurso de Almeida y la participación de Carlos Sainz.

19:41 «La energía de la Navidad» «Cierra los ojos, pide un deseo a la energía de la Navidad». «Si alguien está noche se siente menos solo ya sabemos el por qué, aquí en Madrid es donde se enciende la energía de la Navidad», son algunas de las frases que se han escuchado en Cibeles durante la proyección del videomapping.

19:37 Madrid, cortada al tráfico por el encendido de las luces de Navidad. Además de Cibeles, habrá luces en muchos otros puntos de Madrid que puedes consultar pinchando en este enlace. El acto principal, eso sí, tiene lugar en esta plaza céntrica de la capital y afecta al desarrollo normal de la circulación. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan de movilidad con motivo del encendido de las luces de Navidad en Cibeles que va a motivar este sábado diversos cortes de tráfico, no solo a partir del momento en el que comienza el acto. Consulta todas las restricciones de las próximas horas.

19:32 Un videomapping se proyecta sobre la fachada del Palacio Cibeles Este espectáculo de luz y sonido sirve como arranque del acto y ha tenido guiños cristianos y castizos.

19:31 Los colores de la bandera de España decoran la fachada del Palacio de Cibeles

19:22 Los madrileños no sucumben al frío y llenan Cibeles para el encendido de las luces Apenas seis grados marca el termómetro, pero los madrileños no sucumben al frío. «Me he forrado de capas y me he puesto calcetines gordos; el gorro, para el final. Así que estoy mejor de lo que esperaba», celebra Petri, quien a sus 72 años apenas se habrá perdido uno o dos encendidos navideños: «Vengo casi todos los años». Esta vez ha acudido acompañada de su amiga porque, cuenta, sus nietos son pequeños y prefiere que acudan con sus padres. Informa Belén Sarriá

19:20 Queda muy poco para que se enciendan las luces de Navidad en Madrid En unos 10 minutos comienza el acto oficial del encendido las luces de Navidad en Madrid. Cibeles está a rebosar de madrileños, turistas y curiosos que no se han querido perder cómo la ciudad se ilumina gracias a las miles de luces que se han instalado.

19:13 Todas las luces de Navidad de Madrid: dónde están las calles iluminadas, árboles y belenes Madrid da la bienvenida a la Navidad con el acto oficial del encendido del alumbrado. La ciudad se llena de luz y color y habrá más de 240 puntos de la ciudad iluminados. Gran Vía, Calle Alcalá, Nuevos Ministerios, Plaza de Carlos V, Puente de Ventas, frente al Congreso de los Diputados, Calle Goya, Calle Montera, Plaza de San Juan de la Cruz, Plaza de Chueca, Sal, Gerona... Son solo algunos ejemplos. En esta noticia puedes consultar todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en Madrid. Informa Marina Ortiz.

18:50 Algunos asistentes ya esperan en cerca de Cibeles al encendido de las luces de Navidad en Madrid Un grupo de amigas treinteañeras se ha procurado un hueco cerca de la fuente Cibeles. A hora y media para que dé comienzo el encendido oficial descansan sobre el bordillo. Es la primera vez para todas ellas, aunque cada una ha sido arrastrada por un motivo diferente. María Fernanda se acaba de mudar a la capital y es una de las primeras experiencias que ha querido disfrutar de la ciudad. «Me ha salido por redes sociales como plan que no me podía perder en Madrid. Lo tenía agendado en el calendario», relata esta colombiana de 31 años. Junto a ella se encuentra Estefanía quien se estrena en el clásico encendido pese a ser su cuarto año en la ciudad: «Hemos querido venir pronto porque en la cabalgata estuvimos muy apretadas». La tercera acompañante es española y vive en la capital desde hace 8 años. No le gustan las congregaciones pero ha venido arrastrada por la «el amor a la amistad». «Quiero contagiarme de la ilusión y así también hago ‘ckeck’ en la lista», comenta. Informa Belén Sarriá

18:39 Los villancicos suenan ya en Madrid a pocos minutos del acto del encendido de las luces de Navidad Unos grandes altavoces instalados en el paseo de Recoletos van dando ambiente a los primeros asistentes con villancicos. Suenan los clásicos españoles, del 'chiquirriquitín' al 'campanas de Belén' y 'noche de paz'. Informa Belén Sarriá.

18:33 Carlos Sainz, Pablo López y más sorpresas en el encendido de las luces de Navidad de Madrid Carlos Sainz, cuatro veces campeón del París-Dakar y bicampeón mundial de rally, es el encargado de dar la bienvenida a la Navidad en Madrid, pero también estará Pablo López. El cantante actuará en directo desde Cibeles. Además, los madrileños que se acerquen podrán disfrutar de un videomapping sobre la fachada del Palacio de Cibeles y más sorpresas durante el acto oficial del encendido

18:32 Más de 240 puntos de Madrid estarán ilumninados en Navidad Madrid se ilumina durante las fiestas en más de 240 puntos de la ciudad. La capital estrenará diseños luces en algunos puntos, que combinarán con ya adornados tradicionales como la bola gigante de Plaza España o el árbol de Sol.