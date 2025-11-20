Suscribete a
Un empujón económico para impulsar la natalidad en Madrid: «Nos ha permitido llegar a todo y animado a tener otro hijo»

Silvia es una de las más de 24.000 madres menores de 30 años que ha recibido las ayudas de la Comunidad para la maternidad

Las 80 medidas con las que Ayuso quiere impulsar la natalidad en Madrid

Silvia junto a su marido y sus dos hijos, Valeria y Asier, en su casa en Getafe
Silvia junto a su marido y sus dos hijos, Valeria y Asier, en su casa en Getafe TANIA SIEIRA
Amina Ould

Amina Ould

Getafe

Quedarse embarazada teniendo un trabajo temporal es una decisión que para muchos puede resultar muy arriesgada, pero Silvia decidió seguir adelante con ello sin importarle las consecuencias que ya imaginaba. Existía un colchón al que esta familia pudo agarrarse y que también le permitió hacer ... realidad su sueño de tener dos hijos, y antes de llegar a los 30 años: «Sin esta ayuda no podríamos ni planteárnoslo y ahora sabemos que podemos darles a los niños lo que necesitan durante estos primeros años, que son muy caros», relata a ABC esta auxiliar administrativa, que fue una de las primeras madres jóvenes que pudo beneficiarse de la ayuda económica que concede la Comunidad de Madrid de 500 euros al mes desde la semana 21 de gestación hasta que el bebé cumpla los 2 años.

