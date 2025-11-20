Un empujón económico para impulsar la natalidad en Madrid: «Nos ha permitido llegar a todo y animado a tener otro hijo»

Quedarse embarazada teniendo un trabajo temporal es una decisión que para muchos puede resultar muy arriesgada, pero Silvia decidió seguir adelante con ello sin importarle las consecuencias que ya imaginaba. Existía un colchón al que esta familia pudo agarrarse y que también le permitió hacer ... realidad su sueño de tener dos hijos, y antes de llegar a los 30 años: «Sin esta ayuda no podríamos ni planteárnoslo y ahora sabemos que podemos darles a los niños lo que necesitan durante estos primeros años, que son muy caros», relata a ABC esta auxiliar administrativa, que fue una de las primeras madres jóvenes que pudo beneficiarse de la ayuda económica que concede la Comunidad de Madrid de 500 euros al mes desde la semana 21 de gestación hasta que el bebé cumpla los 2 años.

Admite, mientras abre las puertas de su hogar en Getafe a este periódico, que a pesar de escuchar miles de historias y experiencias de familiares y conocidos, nunca se puede llegar a imaginar lo que realmente llega a cambiar la vida traer una persona al mundo. Principalmente, todo el esfuerzo económico que supone, sobre todo para los más jóvenes, formar una familia y dar a los niños «todos los cuidados que requieren», desde sus necesidades básicas a actividades que les faciliten la conciliación conforme los pequeños van creciendo.

«Con el primero empieza ya un gran desembolso. No hay cuna, ni hay carrito ni mantas y nosotros no tenemos unos sueldos altísimos», continúa. Y estos son gastos que tan solo se pagan una vez, pero los mensuales «son otra cosa más» y una de las principales preocupaciones. «No puedo dar el pecho y un bote de fórmula que nos dura una semana puede costar más de 15 euros, pero también los paquetes de pañales o incluso la ropa, que con lo que crecen a esta edad hay que estar comprando cada dos semanas», asegura Silvia, que tuvo en mente desde que nació Valeria, su primera hija y que ahora tiene tres años, hacerse con pijamas y ropa que le pudieran servir para el futuro.

Desde antes de que su primera hija naciera, esta familia recibió una suma de 500 euros al mes hasta que la pequeña cumplió dos años por parte de la Comunidad de Madrid. Un total de 14.500 euros durante los últimos dos años y que les ha servido de impulso durante el crecimiento de Valeria: «Nos ha permitido llegar a todo y nos ha animado a querer tener otro hijo». Este es el principal objetivo de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con esta medida de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y conciliación.

14.500 euros Ayuda por cada hijo La Comunidad de Madrid ofrece ayudas económicas directas a madres menores de 30 años desde la semana 21 de gestación hasta los 2 años. Lo que suma un total de 14.500 euros por hijo.

Con el segundo hijo, la cosa se complicó un poco más. Aunque las tornas cambiaron porque Silvia ya contaba con un trabajo fijo, el padre cobraba una incapacidad revisable por epilepsia, un trastorno que padece desde hace años. Sin embargo, tan solo quince días antes de que naciera Asier, el bebé que tiene hoy 7 meses, le retiraron la pensión. Una cuestión que hoy ya trabajan para llevar a los tribunales. «Saber que podemos contar con este dinero es un alivio, sobre todo ahora que tenemos que contratar un abogado por este tema», señala.

Apoyo en la conciliación

Conforme va pasando el tiempo, la vuelta al trabajo se acerca y la organización para el futuro comienza a ser un tema recurrente en el hogar. «Nosotros tenemos la suerte de que mi pareja está en casa al no poder trabajar, pero con la discapacidad no puede hacerse cargo al 100%. Confío muchísimo en él, pero la enfermedad es la que es y no nos podemos arriesgar y que pueda sufrir una crisis con los pequeños en brazos», admite Silvia. Así, esta medida también facilita cubrir los gastos de actividades extraescolares o los derivados de la escuela infantil, y evitarse así tener que involucrar a otros familiares o amigos en esta responsabilidad.

Silvia es una de las más de 24.000 madres menores de 30 años de la Comunidad de Madrid que se ha beneficiado de la medida que cuenta con una inversión de 272 millones de euros. Esta iniciativa del Gobierno de Ayuso se ha planteado para hacer frente a una tendencia negativa de nacimientos en el territorio madrileño. La cifra del año pasado marca que se recuperaron hasta los 52.680, lo que supone un 4,7% más que el año anterior y 4,3 puntos más que la media del país.

4,7% Incremento de nacimientos en Madrid En 2024, los nacimientos se recuperaron hasta los 52.680, un 4,7% más que el año anterior en la región y 4,3 puntos más que la media del país.

La Comunidad de Madrid puso en marcha este plan de natalidad, dotado de 4.800 millones de euros, en 2022. En este periodo, las familias madrileñas se han ahorrado más de 1.700 millones de euros en materia de fiscalidad por nacimiento, acogimiento, adopción o cuidado de hijos.

El próximo año la Comunidad de Madrid continuará con las medidas propuestas hace tres años y pondrá en marcha el primer piso de gestión pública para atender a menores embarazadas que no tengan apoyo familiar, además de nuevas ayudas de pago único para los padres con hijos con patología crónica de alta o extrema complejidad para que puedan hacer frente en condiciones mejores a su atención, de manera exclusiva y a tiempo completo, para así mejorar su calidad de vida.