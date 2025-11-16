Dos motoristas muertos y uno grave en una semana negra en las carreteras de Madrid

Las carreteras de Madrid han sufrido una semana negra. Dos motoristas, uno de 31 años y otro de 55, han fallecido y uno ha resultado herido de gravedad en tres accidentes de tráfico que han tenido lugar en la capital. Los servicios de emergencias ... de Madrid se personaron ayer en torno a las 7.30 de la mañana en la avenida de Andalucía de la capital, situada en el distrito de Villaverde, después de que un conductor cayera de su vehículo a la altura del Metro de Ciudad de Los Ángeles (línea 3).

Lamentablemente, a su llegada al punto del siniestro, los sanitarios de Samur-Protección Civil tan solo pudieron confirmar su fallecimiento. La unidad judicial de tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado y se encuentra investigando las circunstancias de lo ocurrido.

La otra víctima mortal en las carreteras esta semana es un conductor de 55 años, que el pasado sábado falleció tras impactar su moto contra un contra un vehículo de conservación de carreteras en la M-23. El accidente se produjo en torno a las 4.00 de la madrugada cuando el motorista circulaba por el carril que se encontraba en ese mismo momento cerrado a la circulación, indicado con señales luminosas y conos, por un siniestro previo a la altura del kilómetro 1 sentido salida Madrid.

La tercera víctima se trata de un motorista de unos 50 años, que resultó gravemente herido en la M-50, a la altura del kilómetro 30. Lo sanitarios de Samur-Protección Civil se trasladaron hasta allí pasadas las 14.00 horas y atendieron a la víctima por fracturas en el brazo derecho, el fémur y la cadera.

Los servicios de emergencias consiguieron estabilizar a la víctima, que se encontraba tendida en la mediana, y lo trasladaron en estado grave al Hospital 12 de Octubre, tal y como han informando desde Emergencias Madrid.