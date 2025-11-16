Dos motoristas muertos y uno grave en una semana negra en las carreteras de Madrid

Lamentablemente, a su llegada al punto del siniestro, los sanitarios de Samur-Protección Civil tan solo pudieron confirmar su fallecimiento. La unidad judicial de tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado y se encuentra investigando las circunstancias de lo ocurrido.
La otra víctima mortal en las carreteras esta semana es un conductor de 55 años, que el pasado sábado falleció tras impactar su moto contra un contra un vehículo de conservación de carreteras en la M-23. El accidente se produjo en torno a las 4.00 de la madrugada cuando el motorista circulaba por el carril que se encontraba en ese mismo momento cerrado a la circulación, indicado con señales luminosas y conos, por un siniestro previo a la altura del kilómetro 1 sentido salida Madrid.
La tercera víctima se trata de un motorista de unos 50 años, que resultó gravemente herido en la M-50, a la altura del kilómetro 30. Lo sanitarios de Samur-Protección Civil se trasladaron hasta allí pasadas las 14.00 horas y atendieron a la víctima por fracturas en el brazo derecho, el fémur y la cadera.
Los servicios de emergencias consiguieron estabilizar a la víctima, que se encontraba tendida en la mediana, y lo trasladaron en estado grave al Hospital 12 de Octubre, tal y como han informando desde Emergencias Madrid.
