Dos motoristas muertos y uno grave en una semana negra en las carreteras de Madrid

Además del fallecimiento de un piloto este fin de semana, el pasado sábado un hombre se dejó la vida tras impactar contra un contra un vehículo de conservación de carreteras

Muere un motorista de 31 años tras caer de su vehículo en la avenida de Andalucía de Madrid

La moto del fallecido tirada en el suelo tras la caída en la avenida de Andalucía
La moto del fallecido tirada en el suelo tras la caída en la avenida de Andalucía Ayuntamiento
Amina Ould

Amina Ould

Las carreteras de Madrid han sufrido una semana negra. Dos motoristas, uno de 31 años y otro de 55, han fallecido y uno ha resultado herido de gravedad en tres accidentes de tráfico que han tenido lugar en la capital. Los servicios de emergencias ... de Madrid se personaron ayer en torno a las 7.30 de la mañana en la avenida de Andalucía de la capital, situada en el distrito de Villaverde, después de que un conductor cayera de su vehículo a la altura del Metro de Ciudad de Los Ángeles (línea 3).

