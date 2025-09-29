Dos jóvenes heridos, uno menor de edad, en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Alcorcón

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, de entre 17 y 18 años, como participantes en una reyerta multitudinaria la noche de ayer domingo en Alcorcón. Hay dos jóvenes heridos, uno menor de edad, de 17 años y otro de 20. Los agentes descartan que se trata de un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas en un municipio muy victimizado por esta lacra.

El suceso ha ocurrido a partir de las 22.15 horas en dos puntos distintos, el Parque de la Paz y la estación de Metro de Puerta del sur (avenida de la Libertad con la de Leganés). Ambas trifulcas están relacionadas, muy cercanas geográficamente.

Se han utilizado palos, cuchillos y golpes en el enfrentamiento, en el que ha participado un número elevado de exaltados. Un chico de 17 años sufre una cuchillada en la espalda que le ha afectado al pulmón derecho y está grave; y otro con pronóstico reservado por traumatismos y contusiones, también en la cabeza. El Summa-112 los trató y trasladó al hospital.

Entre los nueve arrestados, de entre 17 y 18 años, se encuentra el presunto autor del acuchillamiento. Dos son menores de edad y han sido trasladados al Grume. La investigación sigue adelante.