Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Incendio en la Mezquita de Córdoba: colapsa el techo de una de las capillas y es probable que se hunda otra

MADRID

Dos heridos graves tras chocar una furgoneta contra un árbol en Ciudad Lineal

Los bomberos tuvieron que rescatar a los individuos que se habían quedado atrapados en el interior del vehículo

Una violenta persecución frente a la comisaría de Ciudad Lineal termina con dos detenidos y cuatro policías heridos

La furgoneta del accidente en Ciudad Lineal
La furgoneta del accidente en Ciudad Lineal EMERGENCIAS MADRID

Alba García

Dos personas han resultado heridas de gravedad en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuando la furgoneta en la que viajaban perdió el control y colisionó contra el vallado de la mediana y un árbol.

El siniestro se produjo, sobre las 4.30 horas, en la intersección de las calles Arturo Soria y Sorzano. Efectivos de Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a los dos ocupantes, que habían quedado atrapados en el interior del vehículo. Posteriormente, equipos de Samur-Protección Civil atendieron a las víctimas por múltiples traumatismos.

El conductor, un varón de unos 38 años, sufrió varias costales en el hemitórax izquierdo, fractura de cadera derecha y un traumatismo craneoencefálico severo, lo que obligó a proceder al aislamiento de la vía aérea. Fue trasladado en estado grave y estubado al Hospital 12 de Octubre.

Noticia Relacionada

Por otra parte, el copiloto, otro hombre de 40 años, presentaba varias fracturas costales, fractura del húmero derecho y fractura del fémur izquierdo. También fue entubado y trasladados de urgencia al Hospital de La Paz.

Tras el accidente, Bomberos de Madrid realizaron labores de limpieza y retiraron la furgoneta de la mediana. Durante la intervención, un tramo de la calzada permaneció cortado, pero la circulación quedó restablecida poco después. La Policía Municipal investiga las causas del siniestro.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app