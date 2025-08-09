Dos heridos graves tras chocar una furgoneta contra un árbol en Ciudad Lineal

Dos personas han resultado heridas de gravedad en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuando la furgoneta en la que viajaban perdió el control y colisionó contra el vallado de la mediana y un árbol.

El siniestro se produjo, sobre las 4.30 horas, en la intersección de las calles Arturo Soria y Sorzano. Efectivos de Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a los dos ocupantes, que habían quedado atrapados en el interior del vehículo. Posteriormente, equipos de Samur-Protección Civil atendieron a las víctimas por múltiples traumatismos.

El conductor, un varón de unos 38 años, sufrió varias costales en el hemitórax izquierdo, fractura de cadera derecha y un traumatismo craneoencefálico severo, lo que obligó a proceder al aislamiento de la vía aérea. Fue trasladado en estado grave y estubado al Hospital 12 de Octubre.

Por otra parte, el copiloto, otro hombre de 40 años, presentaba varias fracturas costales, fractura del húmero derecho y fractura del fémur izquierdo. También fue entubado y trasladados de urgencia al Hospital de La Paz.

Los dos ocupantes han sido estabilizados por @SAMUR_PC y trasladados graves a La Paz y al 12 de Octubre. @BomberosMad han saneado la zona y retirado el vehículo de la mediana. @policiademadrid se encarga de investigar lo ocurrido. pic.twitter.com/0Gf2VYUO8m — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 9, 2025

Tras el accidente, Bomberos de Madrid realizaron labores de limpieza y retiraron la furgoneta de la mediana. Durante la intervención, un tramo de la calzada permaneció cortado, pero la circulación quedó restablecida poco después. La Policía Municipal investiga las causas del siniestro.