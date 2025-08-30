Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Hallados los restos mortales de Mati Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en Indonesia

Dos heridos graves tras un accidente en la M-406 a la altura de Getafe

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y ha confirmado que no hay más vehículos implicados

Grave un hombre de 46 años tras chocar con un coche mientras circulaba en patinete en Chamberí

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Getafe
Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Getafe 112

A. G.

Un hombre de 35 años y una mujer de 34 han resultado heridos este sábado al mediodía tras chocar el vehículo en el que viajaban contra la mediana en el kilómetro 10 de la M-406, a la altura de Getafe.

La primera llamada de alerta se registró a las 12.00 horas, momento en el que el centro de emergencias movilizó de inmediato a los equipos sanitarios.

La mujer, que se encontraba en el asiento trasero en el momento del siniestro, sufrió un traumatismo craneoencefálico (TCE) y fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre, tras ser estabilizada por los sanitarios del Summa 112.

Noticia Relacionada

El conductor, de 35 años, también fue evacuado al mismo centro hospitalario en estado potencialmente grave. Presentaba una fractura de fémur, por lo que tuvo que ser atendido y estabilizado en el lugar del accidente.

Las causas del siniestro todavía se investigan. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y ha confirmado que no hay más vehículos implicados.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app