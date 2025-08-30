Dos heridos graves tras un accidente en la M-406 a la altura de Getafe

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Getafe

Un hombre de 35 años y una mujer de 34 han resultado heridos este sábado al mediodía tras chocar el vehículo en el que viajaban contra la mediana en el kilómetro 10 de la M-406, a la altura de Getafe.

La primera llamada de alerta se registró a las 12.00 horas, momento en el que el centro de emergencias movilizó de inmediato a los equipos sanitarios.

La mujer, que se encontraba en el asiento trasero en el momento del siniestro, sufrió un traumatismo craneoencefálico (TCE) y fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre, tras ser estabilizada por los sanitarios del Summa 112.

El conductor, de 35 años, también fue evacuado al mismo centro hospitalario en estado potencialmente grave. Presentaba una fractura de fémur, por lo que tuvo que ser atendido y estabilizado en el lugar del accidente.

Accidente de tráfico con dos heridos, uno de ellos grave.



📍 M-406 (Getafe).



Un turismo ha chocado con la mediana. El #SUMMA112 ha estabilizado y evacuado a las víctimas. Los #BomberosCM han rescatado a una de ellas del interior del vehículo. Investiga la @guardiacivil. pic.twitter.com/nrfkYi8Ql4 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 30, 2025

Las causas del siniestro todavía se investigan. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y ha confirmado que no hay más vehículos implicados.