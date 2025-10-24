Dos heridos graves en dos accidentes de patinete en Madrid

Dos hombres se encuentran heridos graves tras sufrir un accidente de patinete cada uno en la Comunidad de Madrid. Los hechos han tenido lugar en Fuenlabrada y en Arroyomolinos durante la madrugada de este jueves al viernes. Los afectados tienen 45 ... y 34 años respectivamente.

De ambos accidentes ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales. En el de Arroyomolinos, informa Europa Press, se ha recibido el aviso a las 23.30 horas. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y una UVI Móvil del SUMMA.

Según ha relatado a la citada agencia un portavoz, cuando ha llegado allí el personal sanitario, el hombre, de 34 años, se encontraba inconsciente tras el impacto. Así, «ha sido necesario intubarlo». Una vez estabilizado, se ha trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado «muy grave».

Por su parte, en el segundo de los accidentes el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Según ha informado el SUMMA en sus redes sociales, se ha logrado revertir la situación y también ha sido trasladado al hospital.