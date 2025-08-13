Dos detenidos en Madrid por robar 29 paquetes de un furgón 

La fachada de la Comisaria de la Policía y un vehículo oficial

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres de 28 y 41 años, miembros de un grupo itinerante, acusados de robar 29 paquetes de un vehículo de reparto de una empresa de paquetería en Alicante. El robo se produjo tras un meticuloso seguimiento de la furgoneta y la manipulación del vehículo para acceder a su carga.

Según informaron fuentes policiales, ambos detenidos, con múltiples antecedentes por delitos relacionados con el patrimonio, fueron arrestados tras una serie de diligencias de investigación y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Madrid.

La investigación comenzó con la denuncia de un repartidor, quien alertó a los agentes sobre el robo de 29 paquetes del interior de su furgoneta mientras él realizaba una entrega. Aprovechando su ausencia, los autores del robo cometieron el delito de manera rápida y precisa, realizando un pequeño agujero junto al candado de seguridad de la furgoneta, lo que les permitió abrir la puerta y sustraer la carga sin ser vistos.

simismo, los agentes comprobaron que en el robo estaba implicado un vehículo ocupado por tres personas que fue alquilado en el aeropuerto Madrid-Barajas, siendo habitual por parte de los grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos, los cuales no tienen residencia fija, alquilar un vehículo para cometer los robos y tratar de dificultar de esta manera la investigación policial.

Además, se comprobó que los delincuentes habían seguido de cerca los movimientos del repartidor, eligiendo el momento adecuado para cometer el robo. Uno de ellos actuó como vigía, camuflado con ropa similar a la de los repartidores para pasar desapercibido ante la víctima y los transeúntes.

Gracias a la colaboración entre las autoridades locales y los agentes del aeropuerto de Madrid-Barajas, dos de los autores fueron detenidos cuando acudieron a devolver el vehículo alquilado. La Policía Nacional sigue trabajando en la localización del tercer implicado en el robo.